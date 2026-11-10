Postüberfall im Burgenland: Vier mutmaßliche Einbrecher in Ebreichsdorf festgenommen

Nach dem Postüberfall in Neufeld an der Leitha wurden in Ebreichsdorf vier mutmaßliche Einbrecher gefasst. Der Post-Räuber ist weiter flüchtig.

Am Dienstagvormittag hat die Polizei in Ebreichsdorf im Bezirk Baden in Niederösterreich vier mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Der Mann, der zuvor einen Postpartner im Burgenland überfallen hatte, ist weiterhin auf der Flucht.

Auslöser war ein Überfall auf einen Postpartner in Neufeld an der Leitha im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Kurz nach 8 Uhr bedrohte ein unbekannter Mann die Mitarbeiter mit einem waffenähnlichen Gegenstand und erbeutete Bargeld.

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Alarmfahndung führte zu Festnahmen in Niederösterreich

Die Polizei löste daraufhin eine bundesländerübergreifende Alarmfahndung aus. Gegen 9.30 Uhr ging bei den Beamten ein weiterer Notruf aus Ebreichsdorf ein.

Dort hatte ein Hausbewohner vier mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Die Männer flüchteten zu Fuß, als der Bewohner nach Hause kam. Er blieb unverletzt.

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Weil im Zuge der Fahndung nach dem Post-Räuber zahlreiche Polizeistreifen in der Region unterwegs waren, konnten die Beamten rasch reagieren. Ein silberner Wagen mit polnischem Kennzeichen fiel ihnen dabei auf. Schließlich gelang es, die vier Verdächtigen festzunehmen, wie der ORF berichtet.

Vier moldauische Staatsbürger in Einvernahme

Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um vier moldauische Staatsbürger. Sie sollten noch am Dienstag einvernommen werden.

Die Tatortgruppe sicherte im betroffenen Einfamilienhaus Spuren. Der Einsatz zeigt, wie eng die Fahndung nach einem Raub und die Arbeit gegen Einbruchserien in der Praxis ineinandergreifen können.

Der eigentliche Auslöser der Alarmfahndung bleibt jedoch ungeklärt. Eine direkte Verbindung der festgenommenen Männer zum Überfall in Neufeld an der Leitha ist in den vorliegenden Informationen nicht belegt.

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Verdächtiger nach Überfall in Neufeld freigelassen

Zunächst hatte die Polizei nach dem Überfall in Neufeld an der Leitha einen Mann festgenommen, auf den die Täterbeschreibung passte. Bei der Kontrolle wurden auch Münzen und Papiergeld gefunden.

Der Verdächtige konnte jedoch ein Alibi für den Tatzeitpunkt vorweisen und wurde wieder freigelassen. Damit steht die Ermittlung nach dem tatsächlichen Post-Räuber erneut am Anfang, auch wenn die Fahndung weiterläuft.

Für Anrainer im Burgenland und in Niederösterreich zeigt der Fall, dass eine Alarmfahndung mehrere Polizeistreifen gleichzeitig bindet. Gleichzeitig macht die Freilassung des ersten Verdächtigen deutlich, wie wichtig die Überprüfung von Alibis bei einer Täterbeschreibung ist.

Die Fahndung nach dem tatsächlichen Post-Räuber läuft weiter. Die Polizei hat bislang keinen weiteren Festnahmezeitpunkt für den Hauptverdächtigen aus dem Überfall in Neufeld an der Leitha bekanntgegeben.