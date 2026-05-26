Die Postenbesetzungen in der Wiener Wirtschaftskammer sind nur ein Beispiel für die weit verbreitete Praxis der Postenschieberei in Österreich. In höheren Hierarchieebenen läuft die Postenschieberei heute sogar noch schamloser als früher.

Fast 30 Prozent der Staatsausgaben gehen an die Rentner. Gerade einmal 500 Millionen Euro will die Regierung nun bei den Pensionen einsparen. Warum? profil-Innenpolitikchef Gernot Bauer ordnet ein.

Er ist seit 1998 Innenpolitik-Redakteur im profil und seit 2025 Leiter des Innenpolitik-Ressorts. Co-Autor der ersten unautorisierten Biografie von FPÖ-Obmann Herbert Kickl. ist seit Dezember 2024 im Digitalteam. Davor arbeitete sie als Redakteurin bei PULS 24, und als freie Gestalterin bei Ö1. Sie schreibt über Politik, Wirtschaft und Umwelt.

Die Postenbesetzungen in der Wiener Wirtschaftskammer gehen weiter. Der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck kümmert sich um seine Angehörigen: Seine Söhne und seine Lebensgefährtin haben Funktionen in der Sozialversicherung, der ÖVP und der Wirtschaftskammer übernommen. Sind die Postenbesetzungen Teil eines größeren Plans? Die Postenbesetzungen in der Wiener Wirtschaftskammer sind nur ein Beispiel für die weit verbreitete Praxis der Postenschieberei in Österreich.

In höheren Hierarchieebenen läuft die Postenschieberei heute sogar noch schamloser als früher. Der ORF-General August Wöginger ist überall: Wer Stadtpolizeikommandant, Sektionschef oder ORF-General werden will, braucht die richtigen politischen Kontakte. Noch immer! Die Postenbesetzungen in der Wiener Wirtschaftskammer gehen weiter.

Der Wiener Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck kümmert sich um seine Angehörigen: Seine Söhne und seine Lebensgefährtin haben Funktionen in der Sozialversicherung, der ÖVP und der Wirtschaftskammer übernommen. Sind die Postenbesetzungen Teil eines größeren Plans? Die Postenbesetzungen in der Wiener Wirtschaftskammer sind nur ein Beispiel für die weit verbreitete Praxis der Postenschieberei in Österreich. In höheren Hierarchieebenen läuft die Postenschieberei heute sogar noch schamloser als früher.

Der ORF-General August Wöginger ist überall: Wer Stadtpolizeikommandant, Sektionschef oder ORF-General werden will, braucht die richtigen politischen Kontakte. Noch immer





profilonline / 🏆 1. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Postenschieberei Österreich Wirtschaftskammer Politische Kontakte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russenplan: Mitteleuropa-Bündnis mit Österreich, Ungarn und SlowakeiHinter diesem Plan steht die russische Präsidialverwaltung, die als Dienstleister für den Informationskrieg die Sowjetunion verlorenen Verbindungen zwischen Bewohnern postsowjetischer Staaten kompensieren will. Die »SDA« ist eine Moskauer Polittechnologie-Agentur, die Protokolle, Strategiepläne, Analysen, E-Mails und Sitzungsprotokolle hat.

Read more »

Österreich: Beschleunigen sich Grillunfälle - Unhöher Werte in acht JahrenNÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierteContents und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Laut der Unfalldatenbank des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) wurden im Jahr 2025 rund 800 Personen nach Grillunfällen im Krankenhaus behandelt und damit den höchsten Wert der vergangenen zehn Jahre erreicht. Im Vordergrund stehen Verbrennungen, Stich- und Schnittverletzungen sowie die Rolle von Kindern.

Read more »

FPÖ-ÖVP-Streit um Frauen-Gewalt: Wie Österreich die Probleme löst und schützen kannAustrian politics are divided over crime stats, deportations, and how to better protect women. From a political perspective, this reflects both challenges and opportunities. Many propositions for law and policy solutions arise, how Austria deals with the challenges and the urgency of these issues systemic need needs to be determined.

Read more »

Sommerfeeling in Österreich: Hoch "Zeno" hält bis zum Pfingstwochenende Temperaturen an die 30 GradEin hoher Luftdruck, der "Zeno" bekannt, hat Österreich bis zum Pfingstwochenende in Sommermark genommen. Während die Sonne von Mitte Mai bis Mitte Oktober in Österreich dominiert, warfen wir den Schirm nach Pfingsten ab und sahen Sommerwetter in fast jedem Monat. Jetzt kehren wir zurück zu den warmen Temperaturen in Österreich.

Read more »