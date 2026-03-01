Post Österreich: Walter Oblin präsentiert Q3-2026 Ergebnisse mit Wachstum

Postchef Walter Oblin bestätigt Prognose für 2026 trotz Paketsteuer-Kritik. Umsatz steigt um 4,3 Prozent auf 2,307 Mrd. Euro, EBITDA steigt um elf Prozent.

Der Postchef von Post Österreich, Walter Oblin, hat die wirtschaftlichen Entwicklungen im dritten Quartal 2026 sowie in den ersten neun Monaten des Jahres vorgestellt. Trotz erheblicher regulatorischer Belastungen durch die Einführung der Paketsteuer und sinkender Briefmengen konnte das börsennotierte Unternehmen sein Geschäft ausbauen. Die Umsatzerlöse legten im Jahresvergleich um 4,3 Prozent auf insgesamt 2,307 Mrd. Euro zu. Gleichzeitig bestätigte das Management die positive Prognose für das Gesamtjahr 2026.

Paketsteuer belastet Markt, Absatz steigt dennoch

Die Paketsteuer, die seit dem 1. Oktober in Österreich für große Onlinehändler gilt, sowie die ab dem 1. November eingeführte europaweite Bearbeitungsgebühr von zwei Euro für Sendungen aus Nicht-EU-Ländern, führten zu Verunsicherung bei Verbrauchern. Seit dem 1. Juli gilt zudem ein Pauschalzollsatz von drei Euro für Pakete über 150 Euro aus Drittstaaten. Oblin rechnet vor, dass Sendungen von außerhalb der EU im Vergleich zum ersten Halbjahr 2026 um 30 Prozent zurückgingen. Inländische Pakete verloren zehn Prozent an Volumen.

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Trotz dieser negativen Volumenentwicklung verzeichnete das Paketgeschäft in Österreich einen Umsatzanstieg von 8,9 Prozent auf 752,2 Mio. Euro. Die Gesamtzahl der Pakete erhöhte sich um sieben Prozent, wobei sich zeigte, dass weniger, aber dafür größere Pakete versendet werden. Für das vierte Quartal wird ein negativer Volumeneffekt im oberen einstelligen Bereich erwartet, was jedoch durch das starke erste Halbjahr kompensiert wird.

Division E-Commerce wächst, Briefpost bricht ein

Die Division E-Commerce & Logistics verzeichnete in den ersten neun Monaten ein Umsatzplus von 11,1 Prozent auf 1372,3 Mio. Euro. Im Gegensatz dazu musste die Division Brief, Filiale & Services einen Umsatzrückgang von 6,2 Prozent auf 834,2 Mio. Euro hinnehmen. Das klassische Briefvolumen in Österreich sank um 8,5 Prozent, und die Mengen an Werbepost gingen um 5,5 Prozent zurück.

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Das Briefgeschäft ist seit Jahren rückläufig; seit 2008 ist das Volumen um 59 Prozent geschrumpft. Durchschnittlich wird noch ein adressierter Brief pro Woche an Haushalte zugestellt. Oblin führt die Entwicklungen auf eine geringere Kaufkraft, schwächelnden stationären Einzelhandel sowie verringerte Werbeausgaben der Unternehmen zurück. Aktuell drängen zunehmend chinesische Anbieter in den europäischen Markt, was den Wettbewerb zusätzlich verschärft.

Bank99 treibt Gewinn, 85 Prozent Einkauf in Österreich

Ein wesentlicher Wachstumsmotor ist die Bank99, die bereits einen spürbaren Beitrag zum Unternehmensergebnis leistet. Nach dem Erreichen des Break-Even-Points vor fünf Jahren belief sich das Ergebnis der Bank in den ersten neun Monaten 2026 auf sieben Mio. Euro. Die betreuten Kundeneinlagen erreichen ein Volumen von 3,6 Mrd. Euro. Post Österreich plant, den Bereich Wohnbaufinanzierung sowie Angebote für kleine und mittlere Unternehmen weiter auszubauen.

Neben der Bank profitiert das Unternehmen stark vom Telekom-Angebot Yellow und dem neuen Energiepaket in Kooperation mit dem Verbund. Die Mitarbeiterzahl blieb in Österreich mit rund 20.000 Beschäftigten stabil, wobei aktuell 250 Lehrlinge ausgebildet werden. Unterstrichen wurde zudem das Bekenntnis zum regionalen Einkauf: 85 Prozent des Einkaufsvolumens der Post werden in Österreich abgedeckt.

Finanzkennzahlen und Ausblick für das Gesamtjahr

Das EBITDA stieg im dritten Quartal um elf Prozent auf 328 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) wuchs um 1,8 Prozent auf 137,7 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Ertragssteuern lag mit 119,9 Mio. Euro um 4,3 Prozent unter dem Vorjahr, und das Periodenergebnis verschlechterte sich von 93,7 Mio. auf 81,9 Mio. Euro. Dies geht auf Sondereffekte im Vergleich zum Vorjahr zurück.

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Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen EBIT von über 200 Mio. Euro, was dem oberen Ende der Bandbreite der letzten Jahre entspricht. Die Post plant weiterhin, jährlich über 10.000 Selbstbedienungs-Fächer (SB-Fächer) hinzuzufügen, um den Paketsektor zu stärken. Walter Oblin fasst die Lage zusammen: "Wir sind gesund aufgestellt." Der Paketmarkt bleibt zwar brutal herausfordernd, doch die finanzielle Basis des Unternehmens ist stabil.