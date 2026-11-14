Portugal ehrt Ronaldo: Neue Trikots mit durchgestrichener Nummer 7

Der portugiesische Fußballverband führt eine durchgestrichene Nummer 7 ein, um Cristiano Ronaldo zu ehren. Die Ikone beendet seine Ära mit 234 Länderspielen und 146 Toren.

Der portugiesische Fußballverband (FPF) hat eine einzigartige Ehrung für Cristiano Ronaldo bekanntgegeben. Nach dem Ende seiner langjährigen Karriere bei der Nationalmannschaft erhält die legendäre Rücken nummer 7 ein exklusives, neues Design. Die offizielle Bekanntgabe erfolgte über den Instagram-Account des Verbandes, um die außerordentliche Laufbahn des vierzigjährigen Superstars zu würdigen.

Symbolische Auszeichnung der Nummer 7

Ab sofort wird die Nummer 7 auf den Trikots der portugiesischen Nationalelf mit einem Querstrich dargestellt. Diese grafische Veränderung soll als ständiges visuelles Zeichen dafür dienen, dass Ronaldo nicht einfach ersetzt wird, sondern als ewige Referenz gilt. Das Design unterscheidet sich deutlich von den normalen Spieltrikots und markiert den Spieler als historischen Sonderfall innerhalb des Kaders.

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Der Verband begleitete die Ankündigung mit einem Video, das die Transformation der Trikotnummer zeigt. Im Text zur Veröffentlichung heißt es: "Zeit, eine neue 7 zu enthüllen. Denn es gibt eine, die ewig währen wird". Diese Worte unterstreichen die Bedeutung, die der Verband der Karriere des Stürmers beimisst und ihn damit in eine Klasse über die aktuelle Generation stellt.

Abschied nach zwei Jahrzehnten im Team

Ronaldo hatte seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft im November nach einer beeindruckenden Dauer von dreizehn Jahren verkündet. Sein letztes Spiel für die A-Nationalmannschaft fand im Rahmen der Nations League gegen Österreich statt. Mit diesem Schritt beendet er eine Ära, die von zahlreichen Rekorden und großen Erfolgen geprägt war. Er verabschiedet sich als Kapitänsfigur und als das Gesicht des portugiesischen Fußballs in der modernen Ära.

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Die 23-jährige Zugehörigkeit zum Kader ist ein Beleg für seine außergewöhnliche Langlebigkeit und Konstanz auf höchstem Niveau. Während seines Dienstes führte er das Team als unangefochtene Führungsfigur durch zahlreiche internationale Bewerbe. Sein Ausscheiden markiert das Ende einer dominanten Periode, in der er fast jede wichtige Entscheidung auf dem Platz mitgestaltet hat.

Rekordzahlen und historische Triumphe

Die statistischen Daten seiner Karriere unterstreichen seinen Status als einer der größten Spieler aller Zeiten. Ronaldo absolvierte insgesamt 234 Länderspiele für Portugal. Dabei erzielte er unglaubliche 146 Tore. Damit ist er der Rekordtorschütze im internationalen Männerfußball. Diese Zahl hat einen Meilenstein erreicht, der in der Geschichte des Fußballs seinesgleichen sucht.

Neben der Torjägerkrone verzeichnet er auch internationale Titelerfolge. Er nahm an sechs Weltmeisterschaften teil und zeigte dabei immer wieder Leistungsfähigkeit auf höchstem Niveau. Besonders herausragend war seine Führungsrolle bei der Europameisterschaft 2016, die er Portugal zum ersten Mal in der Geschichte des Landes zum Triumph verhalf. Dieser Titel ist ein zentraler Pfeiler seiner nationalen Legende.

Symbolische Bestattung einer Ära

Mit der neu gestalteten, durchgestrichenen Rückennummer 7 soll die portugiesische Fußball-Ikone auch nach ihrem Abschied aus dem Nationalteam in der öffentlichen Erinnerung bleiben. Die Maßnahme verhindert, dass die Nummer einfach an einen neuen Spieler vergeben wird. Stattdessen wird sie zu einem Denkmal, das an die historische Bedeutung des aktuellen Trägers erinnert.

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Diese formale Einordnung durch den Verband gibt dem Sportler eine Sonderrolle. Sie signalisiert der Öffentlichkeit und den zukünftigen Generationen, dass seine Leistungen nicht im normalen Spielbetrieb aufgegangen sind. Die Nummer bleibt somit ein festes Symbol für Exzellenz, Loyalität und sportlichen Triumph, das von der portugiesischen Fußballgemeinschaft für immer bewahrt wird.