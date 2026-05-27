Porr erreicht Rekord-Auftragsbestand von über zehn Milliarden Euro

Der österreichische Baukonzern Porr verzeichnet im ersten Quartal 2025 einen historischen Auftragsbestand von über zehn Milliarden Euro, getrieben durch Infrastrukturprojekte in Osteuropa. Das Betriebsergebnis steigt um 13,1 Prozent auf 14,3 Millionen Euro.

Der österreichische Baukonzern Porr hat im ersten Quartal 2025 einen historischen Meilenstein erreicht: Erstmals überstieg der Auftragsbestand die Marke von zehn Milliarden Euro. Dies gelang dank einer starken Nachfrage im Tiefbau, insbesondere bei Infrastruktur - und Bahnprojekten in Polen sowie Großaufträgen in Rumänien, die von EU-Mitteln profitierten.

Das Betriebsergebnis (Ebit) stieg um 13,1 Prozent auf 14,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Auftragseingang kletterte um 14,7 Prozent auf 1,76 Milliarden Euro. Auch im deutschen Spezialtiefbau zeige sich ein erstes Anspringen der Konjunktur, hieß es weiter. Die Produktionsleistung stieg um 2,3 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro.

Die Umsatzerlöse sanken dagegen leicht um 1,5 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro, was Porr auf den langen Winter und einen höheren Anteil an Arbeitsgemeinschaften zurückführte. Trotz dieser saisonalen Effekte bewertete das Unternehmen die Entwicklung als positiv. Porr-Chef Karl-Heinz Strauss betonte, dass der rekordhohe Auftragsbestand die starke Marktposition des Konzerns unterstreiche und eine solide Basis für die kommenden Quartale biete. Besonders erfreulich sei die Dynamik in Osteuropa, wo Porr von den EU-Förderprogrammen für Verkehrsinfrastruktur profitiere.

In Deutschland zeige sich nach einer längeren Schwächephase nun eine Belebung im Spezialtiefbau, was auf eine Erholung der Baukonjunktur hindeute. Für das Gesamtjahr 2025 bestätigte Porr seinen Ausblick und rechnet weiterhin mit einer moderat positiven Leistungs- und Umsatzentwicklung sowie einer höheren Ebit-Marge. Das langfristige Ziel einer Ebit-Marge von 3,5 bis 4,0 Prozent bis 2030 bleibe unverändert. Analysten bewerten die Entwicklung als robust, weisen jedoch auf Risiken wie steigende Materialkosten und Fachkräftemangel hin.

Dennoch sei Porr dank seiner internationalen Ausrichtung und der Fokussierung auf Infrastrukturprojekte gut positioniert. Der Konzern beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter und ist in mehreren europäischen Ländern aktiv. Die Aktie reagierte positiv auf die Nachrichten und legte im frühen Handel zu





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