Pordenone: Tankstopp für Polizeiautos nach aufgebrauchtem Treibstoffbudget

In Pordenone durften Polizeifahrzeuge wegen eines aufgebrauchten Treibstoffbudgets zeitweise nicht mehr auf Gemeindekosten getankt werden. Ab November gibt es wieder Mittel.

In der italienischen Stadt Pordenone, unweit der österreichischen Grenze, durften Dienstfahrzeuge der Polizei zeitweise nicht mehr auf Kosten der Gemeinde betankt werden. Auslöser war, dass das monatliche Treibstoffbudget der Stadtverwaltung im Oktober vorzeitig aufgebraucht war. Die Maßnahme galt bis Anfang November.

Die Stadt liegt in der Region Friaul-Julisch Venetien und zählt rund 52.000 Einwohner. Normalerweise steht der Verwaltung ein monatliches Treibstoffbudget von 10.000 Euro zur Verfügung, mit dem kommunale Fahrzeuge betankt werden.

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Hintergrund: Das Treibstoffbudget der Stadt

Dass das Geld bereits vor dem Monatsende vollständig verbraucht war, geschah nach den Angaben der italienischen Zeitung Il Gazzettino zum ersten Mal in diesem Zusammenhang. Die Stadtverwaltung reagierte darauf mit einem vorübergehenden Tankstopp für kommunale Dienstfahrzeuge.

Bis Anfang November durfte auf Kosten der Gemeinde kein neuer Treibstoff mehr getankt werden. Damit wurde ein Engpass sichtbar, der die Arbeit mehrerer städtischer Bereiche gleichzeitig betraf.

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Folgen für Polizei und Bestattungsdienste

Von der Anordnung waren nicht nur die Fahrzeuge der örtlichen Polizei betroffen. Auch die städtischen Bestattungsdienste mussten sich an die Vorgabe halten und durften keinen Treibstoff auf Gemeindekosten nachfüllen.

Besonders schwierig wurde die Lage für Beamte, deren Dienstwagen nur noch wenig Sprit im Tank hatten. Einige Polizisten sahen sich gezwungen, ihre Fahrten vorzeitig zu beenden.

Andere standen an der Tankstelle vor einem unerwarteten Problem, denn ihre dienstlichen Tankkarten konnten nicht mehr zur Bezahlung verwendet werden. Die Situation zeigte, wie stark der Dienstbetrieb von der Verfügbarkeit des Budgets abhängt.

Politische Kritik und Reaktion der Verwaltung

Für zusätzlichen Wirbel sorgte der Zeitpunkt der Anordnung. Kurz vor Halloween waren in Pordenone verstärkte Polizeikontrollen im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten geplant.

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Die politische Opposition nahm den Engpass zum Anlass, die Stadtverwaltung zu kritisieren. Im Rathaus versuchte man dagegen, die Lage zu beruhigen.

Die Verwaltung betonte, dass die Sicherheit der Bevölkerung nicht in Gefahr sei. Es stünden weiterhin genügend einsatzbereite Polizeifahrzeuge zur Verfügung, um den Dienst aufrechtzuerhalten.

Lange dauerte der ungewöhnliche Tankstopp nach den vorliegenden Informationen wohl nicht. Mit Beginn des neuen Monats stehen der Stadt wieder frische Budgetmittel zur Verfügung, sodass die betroffenen Dienstfahrzeuge ab November wieder regulär betankt werden können.

Für die Polizisten in Pordenone dürfte damit auch das kuriose Problem, wegen eines leeren Tanks eine Streifenfahrt abbrechen zu müssen, vorerst erledigt sein.