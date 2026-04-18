Pomali: Wienerin-Neueröffnung erobert die Herzen mit entspannter Kulinarik

Das Pomali in der Wiener Märzstraße beweist, dass Erfolg auch ohne teure PR und Influencer möglich ist. Ein rein weibliches Team serviert hier bodenständige, gemüselastige Gerichte zu fairen Preisen und schafft eine entspannte Atmosphäre, die Gäste aus der Nachbarschaft und darüber hinaus anzieht.

Mitten im lebhaften Abendgeschäft des Wiener Märzstraße wird man im Pomali Zeuge von Weinlieferungen, die von den Chefinnen zwanglos entgegengenommen werden. Gleichzeitig strömt ein stetiger Fluss von Gästen aus der Nachbarschaft herein, die hoffnungsvoll nach einem Tisch fragen, aber oft auf spätere Gelegenheiten vertröstet werden müssen. Das grundsympathische Pomali , eine der wenigen Neueröffnung en, die ohne PR-Agenturen oder Influencer-Kooperationen auskommt, brummt und ist ein voller Erfolg.

An diesem Ort, der in den letzten Jahren vom Jagetsberger und davor vom Mlinar mit Gerichten wie dem Jägergeheimnis mit Salat geprägt war, scheint ein reines Frauenteam eine Marktlücke perfekt zu füllen. Die Köchinnen Karoline Schuster, erkennbar an ihrem Kapperl, und Mathilde Mazaud, die ihr Stirnband trägt, kennen sich bereits aus dem brösl im Stuwerviertel. Mazaud hat zuvor unter anderem in der renommierten Brasserie Les Fous de l'Île in Paris ihre kulinarischen Fähigkeiten verfeinert.

Um das Lokal in das heutige Pomali, dessen Name so viel wie gemächlich und entspannt bedeutet, zu verwandeln, wurden gezielt Designelemente wie Raumtrenner und Buden in einem frischen Lindgrün gestrichen. Die Speisekarte, die sich durch ihre Gemüselastigkeit und das Fehlen von überflüssigem Schnickschnack auszeichnet, überfordert weder das Küchenteam noch die Gäste. Die Preise spiegeln den „pomali“ Ansatz wider: Nur ein einziges Gericht, eine dicke gebratene Lachsforellenschnitte mit Sauerampfer und Beurre blanc, liegt mit 50 Cent über der 20-Euro-Grenze. Auch die Weinpreise sind äußerst fair. Ein Achtel eines biodynamischen Roten von Heinrich aus Gols ist für 4,50 Euro erhältlich, und eine Flasche Demeter-zertifizierten Sprudel von Harkamp kostet 46 Euro. Diese moderate Preisgestaltung trägt maßgeblich zur entspannten Atmosphäre und zur Zugänglichkeit des Restaurants bei, das sich als Ort der unkomplizierten Genüsse etabliert.

Für gesellige Runden empfiehlt sich die gemeinsame Auswahl der fünf kleinen Vorspeisen, die preislich zwischen 6,50 und 8,50 Euro liegen. Besonders hervorzuheben ist das hocharomatische Erdäpfel-Sauerteigbrot, das mit ölbeträufelter Butter serviert wird – „the fetter the better!“ ist hier das Motto. Aus Paris importiert und ein absoluter Genuss ist die Céleri Rémoulade, zubereitet aus hauchdünn geschnittenem Knollensellerie und einer akribisch abgeschmeckten Sauce. Einfache, aber sättigende erste Gänge sind die knusprigen Erdäpfel mit Aioli, das Senfei mit Blattspinat und der frittierte Topinambur, der mit einer dezenten Kümmelnote verfeinert ist. Weniger überzeugend, aber mit Potenzial, präsentieren sich die geschmorten Karotten mit Mohnbutter, deren Umsetzung als eher dumpf empfunden wird. Für Fleischliebhaber steht ein Gulasch mit Spätzle (16 Euro) zur Wahl. Wer herzhaftere Optionen bevorzugt, findet auch in den bissfesten Rote-Rüben-Topfen-Ravioli mit emulgierter brauner Butter (14,50 Euro) eine gute Wahl. Sollten Crêpes mit Mandarinenkaramell auf der Tafel angeboten werden, ist das Ignorieren dieser süßen Verführung absolut keine Option – sie sind ein absolutes Muss





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