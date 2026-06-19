Polnischer Präsident Karol Nawrocki verleiht dem ukrainischen Staatschef 'Weißer Adler' und eskaliert diplomatischen Streit mit Kiew

Der polnische Präsident Karol Nawrocki hat dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj die höchste Ehrung des Landes, dem 'Weißer Adler', verliehen. Der Grund für diesen Schritt war ein Streit um die Weltkriegs-Vergangenheit. Die ukrainische Regierung zeigte sich empört und beschuldigte Polen von Respektlosigkeit. Polen gehört zu den wichtigsten militärischen und humanitären Unterstützern der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland. Mit der Benennung einer ukrainischen Armeeeinheit nach der berüchtigten Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) hatte Selenskyj Ende Mai einen diplomatischen Eklat mit Polen ausgelöst. Die UPA war im Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet der heutigen Ukraine für Massaker an Polen verantwortlich. Die Uneinigkeit über das Massaker von Wolhynien hatte bereits 2024 zu diplomatischen Streitigkeiten zwischen Kiew und Warschau geführt.

Der polnische Präsident Karol Nawrocki hat dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj die höchste Ehrung des Landes, dem ' Weißer Adler ', verliehen. Der Grund für diesen Schritt war ein Streit um die Weltkriegs-Vergangenheit.

Die ukrainische Regierung zeigte sich empört und beschuldigte Polen von Respektlosigkeit. Polen gehört zu den wichtigsten militärischen und humanitären Unterstützern der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland. Mit der Benennung einer ukrainischen Armeeeinheit nach der berüchtigten Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) hatte Selenskyj Ende Mai einen diplomatischen Eklat mit Polen ausgelöst. Die UPA war im Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet der heutigen Ukraine für Massaker an Polen verantwortlich.

Die Uneinigkeit über das Massaker von Wolhynien hatte bereits 2024 zu diplomatischen Streitigkeiten zwischen Kiew und Warschau geführt





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