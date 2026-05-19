Polnischer Opferstockdieb gesteht Schuld in Graz: „Ich werde in der Hölle brennen“

Ein polnischer Mechaniker hat sechs Kirchen in Österreich böse überrascht: Er raubte Opferstöcke aus, gestand vor Gericht und muss nun Haftstrafe verbüßen. Sein Geständnis war emotional, doch das Urteil mild – dank angerechneter U-Haft.

Ein polnischer Dieb musste sich am Dienstag in Graz vor Gericht verantworten, nachdem er sechsmal in verschiedenen Kirche n in Weiz, St. Marein bei Graz und Hartberg Opferstöcke ausgeräumt hatte.

Der 35-jährige Mechaniker soll mit einem selbstgebastelten Werkzeug aus Blech und doppelseitigem Klebeband professionell vorgegangen sein.

„Er hat das sehr professionell aufgezogen“, erklärte Staatsanwältin Viktoria Schreyer. Während der Verhandlung zeigte der Angeklagte eine ambivalente Haltung: Mal gab er die Taten zu, mal beharrte er darauf, nur gebetet zu haben oder von der Architektur der Kirchen fasziniert gewesen zu sein. Richter Andreas Rom fragte ihn direkt: „Gibt es neue Ausreden, oder bekennen Sie sich schuldig?

“ – „Schuldig“, antwortete der Mann. Auf die Frage, warum er ausgerechnet Kirchen als Ziel gewählt hatte, antwortet er: „Ich weiß, dass die Kirche ein heiliger Ort ist. Ich habe eine Todsünde begangen und werde bis ans Ende aller Tage in der Hölle brennen.

“ Zudem erklärte er, dass er sich für eine Pilgerreise nach Rom das Benzin nicht hätte leisten können, weshalb er stattdessen österreichische Kirchen auswählte. „Polen ist ein armes Land und hier gibt es Euros“, sagte er. Er hatte zuvor in einem Kfz-Betrieb gearbeitet, verlor jedoch durch einen Arbeitsunfall einen Finger und dadurch seine Arbeitsstelle. In seiner Abschlusserklärung vor Gericht beteuerte der Angeklagte, niemals wieder auf den falschen Weg abzubiegen: „Ich schweere darauf und weine jeden Tag über meine Taten.

“ Das Gericht verhängte eine einjährige Haftstrafe, von denen drei Monate unbedingt sind. Durch die bereits verbüßte Untersuchungshaft kann der Angeklagte bereits am Pfingstmontag nach Polen zurückkehren, da keine Berufung eingelegt wurde. Die Staatsanwältin zeigte sich mit dem Urteil zufrieden,:set_union(„Das Urteil ist rechtskräftig. “





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diebstahl Kirche Polen Graf Geständnis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sturm Graz mit Angebot für diesen WAC-Spieler!Unter Trainer Thomas Silberberger feierte der WAC zuletzt vier Siege am Stück – das gab‘s in Wolfsberg innerhalb eines Halbjahres zuletzt 2021! Jetzt ...

Read more »

Graz: Brand brach in leerstehendem Gebäude ausAm Sonntag musste die Grazer Berufsfeuerwehr ein Feuer in einem unbewohnten Gebäude löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der entstandene ...

Read more »

"Klanglicht" Festival in Graz und Wien - Neuer Tragikorumtheaterbezug und Bezahlmodell im EggenbergparkDas "Klanglicht" - Festival in Graz kehrt heuer erstmals nach Wien und veranstaltet im Schwarzenberggarten einen Rundgang mit installierten Kunstwerken aus Klang und Licht.

Read more »

„Royal Pop“: Auch Charly Temmel kaufte Uhr in GrazDer Hype um die „Royal Pop“ – die Kooperation der Uhrenfirmen Swatch und Audemars Piguet – ist in Graz ungetrübt. Am ersten Verkaufstag war die ...

Read more »