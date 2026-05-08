Polnische Bergsteigerin in Tirol vom Schneesturm überrascht – Rettung mit Polizeihubschrauber

Eine 24-jährige Polin erlebte in Tirol einen dramatischen Wetterumschwung während einer Bergtour. Als sie den Gipfel des Karkopf erreichte, setzte ein Schneesturm ein, und sie musste mit dem Polizeihubschrauber gerettet werden.

In Tirol kann es auch im Mai noch winterlich werden, wie eine 24-jährige Bergsteigerin aus Polen am Donnerstag schmerzhaft erfahren musste. Die junge Frau hatte sich auf den Weg über den Adler Klettersteig in Richtung Karkopf (2469 Meter) in der Mieminger Kette gemacht.

Gegen 12 Uhr erreichte sie den Gipfel, doch plötzlich drehte das Wetter. Ein Schneesturm setzte ein, und die Polin geriet in Panik. Da sie sich nicht mehr traute, den geplanten Abstieg über den Steig zu wagen, alarmierte sie die Rettungskräfte. Die Tiroler Alpinpolizei bestätigte, dass die Frau keinen anderen Ausweg sah und vom Gipfel aus einen Notruf absetzte.

Sie blieb dort, bis der Polizeihubschrauber eintraf. Die unverletzte Bergsteigerin wurde schließlich aus der Luft geborgen und sicher ins Tal nach Telfs gebracht. Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie schnell sich die Wetterbedingungen in den Bergen ändern können und wie wichtig es ist, auf solche Situationen vorbereitet zu sein. Die Rettungseinsätze in den Alpen sind oft mit hohem Risiko verbunden, sowohl für die Geretteten als auch für die Einsatzkräfte.

Die Tiroler Alpinpolizei warnt regelmäßig davor, sich auf Bergtouren ohne ausreichende Vorbereitung und Ausrüstung zu begeben. Besonders in Übergangszeiten wie dem Mai kann das Wetter extrem unbeständig sein, und selbst erfahrene Bergsteiger sollten stets die aktuellen Wetterberichte im Auge behalten. Die junge Polin hatte Glück im Unglück, denn bei solchen Wetterumschwüngen kann es schnell lebensgefährlich werden. Die Bergrettung rät dazu, immer eine Notfallausrüstung mitzuführen und sich über mögliche Gefahren auf dem geplanten Weg zu informieren.

Der Einsatz am Karkopf endete glücklicherweise ohne Verletzungen, doch nicht alle Bergunfälle haben ein solches Happy End. Die Tiroler Alpen sind bekannt für ihre atemberaubende Schönheit, doch sie verlangen auch Respekt und Vorsicht. Wer sich auf eine Tour begibt, sollte stets die eigenen Grenzen kennen und im Zweifel lieber umkehren, als ein unnötiges Risiko einzugehen. Die Geschichte der polnischen Bergsteigerin ist eine Mahnung für alle, die sich in den Bergen bewegen





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