Pollen-Alarm im Frühling: Warum die Allergiesaison immer früher beginnt und länger andauert

Das milde Frühlingswetter beschert uns zwar viel Sonnenschein, doch für Allergiker bringt die aktuelle Hochdrucklage eine hohe Pollenbelastung. Experten warnen zudem vor einer stetigen Verlängerung der Leidenszeit durch den Klimawandel.

Das aktuelle Frühling swetter, das sich derzeit von seiner milden und trockenen Seite präsentiert, führt zu einer signifikanten Zunahme der Pollenbelastung in der Atmosphäre. Für Millionen von Menschen, die unter Heuschnupfen leiden, markiert diese Wetterlage den Beginn einer physisch fordernden Zeit. Besonders stark verbreitet sind aktuell die Pollen von Birken, Buchen, Eichen sowie diverse Gräserpollen, die in weiten Teilen Mitteleuropas für eine hohe Konzentration in der Luft sorgen.

Da die meteorologischen Bedingungen stabil bleiben und das typische Aprilwetter mit seinen reinigenden Regenfällen ausbleibt, reichern sich die Partikel ungehindert an und belasten die Atemwege der Betroffenen massiv. Etwa 20 Prozent der Bevölkerung sind laut dem aha! Allergiezentrum von dieser Form der Überreaktion des Immunsystems betroffen, wobei die Symptome von tränenden Augen bis hin zu schwerem Asthma reichen können. Ein besonderes medizinisches Phänomen verschärft die Situation in diesem Jahr zusätzlich: die sogenannten Kreuzreaktionen. Da Eichen-, Buchen- und Birkenpollen strukturell ähnliche Allergene aufweisen, erkennt das menschliche Immunsystem bei vorbelasteten Personen kaum einen Unterschied zwischen den Arten. Dies führt dazu, dass Birkenpollenallergiker nicht nur unter der Birkenblüte leiden, sondern dass sich die Leidenszeit durch die nachfolgende Eichen- und Buchenblüte um ein bis drei Wochen verlängert. Die Wetterlage bietet dabei wenig Hoffnung auf Entspannung. Die meteorologischen Prognosen deuten auf ein anhaltendes Hochdruckgebiet hin, das bis zum kommenden Wochenende viel Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad verspricht. Während sich die breite Bevölkerung über das frühlingshafte Wetter freut, bedeutet die ausbleibende Niederschlagsmenge für Allergiker eine andauernde Belastung ohne die ersehnte Abkühlung oder Auswaschung der Pollen aus der Luft. Langfristige Beobachtungen von Experten, darunter Meteorologen und Immunologen, bestätigen zudem einen besorgniserregenden Trend. Die Pollensaison hat sich über die letzten Jahrzehnte hinweg sowohl zeitlich nach vorne verschoben als auch in ihrer Dauer signifikant ausgedehnt. Spezialisten wie Dr. Benoît Crouzy von Meteo Schweiz und Roxane Guillod vom aha! Allergiezentrum stellen fest, dass Pflanzen bereits deutlich früher auf die ersten wärmeren Tage reagieren. Auch wenn kurzzeitige Kälteeinbrüche die Entwicklung verlangsamen können, führt der generelle Temperaturanstieg dazu, dass die Blütephasen immer aggressiver und länger ausfallen. Sogar im späten Herbst sind aufgrund der milderen Temperaturen immer noch blühende Gräser und Kräuter zu finden, was die Zeitfenster für Symptomfreiheit immer weiter schließt. Den Betroffenen bleibt in diesen Tagen daher nur die Empfehlung, Outdoor-Aktivitäten bei hoher Pollendichte möglichst einzuschränken und gegebenenfalls medizinischen Rat einzuholen, um die allergischen Reaktionen medikamentös zu lindern





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