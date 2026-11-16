Polizeisuche nach Tatverdächtigem nach sexuellen Belästigung in Wien

Kriminalreferat Margareten ermittelt wegen sexuellen Belästigung an der Rechten Wienzeile. Polizei sucht Zeugen für Vorfall am 8. August. Hinweise unter der Hotline.

Die Polizei Wien ermittelt aktuell in einem Vorfall sexueller Belästigung, der sich am 8. August ereignete. Eine junge Frau wurde in Wien-Wieden von einem Mann bedrängt, nachdem sie versuchte, ein Taxi zu rufen. Die Behörden bitten nun öffentlich um Mithilfe bei der Identifizierung des Täters.

Der Hergang des Vorfalls

Der Vorfall geschah am 8. August gegen 7.30 Uhr an der Adresse Rechten Wienzeile 13 in Wien-Wieden. Die betroffene junge Frau versuchte zu diesem Zeitpunkt, ein Taxi anzuhalten. Ein Mann behinderte sie bei ihrem Vorhaben und griff sie physisch an. Er packte die Frau fest am Oberarm und zerrte sie auf den Gehsteig.

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Während der Bedrängung machte der Verdächtige der Frau deutlich, dass er Geschlechtsverkehr mit ihr beabsichtigte. Die Frau warf sich zur Wehr und gelang es schließlich, Passanten auf die bedrohliche Situation aufmerksam zu machen. Durch das Einschreiten der Anwesenden konnte sie sich dem Mann entziehen.

Die Frau reagierte sofort auf die Gefahr und verständigte die Polizei. Der Verdächtige nutzte die Verwirrung und versuchte zu fliehen. Die herbeigerufenen Beamten trafen am Einsatzort ein und stellten fest, dass die bedrängte Frau noch vor Ort war. Zudem wurden mehrere Passanten sichtbar, die den Vorfall wahrgenommen hatten.

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Identifizierung und Festnahme

Dank der schnellen Reaktion der Anwohner konnte der Verdächtige schnell lokalisiert werden. Die Passanten wiesen die eintreffenden Polizisten direkt auf den flüchtenden Mann hin. Die Beamten folgten der Angabe und konnten den Tatverdächtigen im weiteren Verlauf des Einsatzes anhalten.

Die Festnahme erfolgte unmittelbar nach der Identifizierung. Der Mann wurde durch die Polizei festgenommen und der weiteren strafrechtlichen Behandlung zugeführt. Die Tatsache, dass die Frau und mehrere Zeugen den Ort des Geschehens nicht sofort verlassen hatten, war entscheidend für den Erfolg der Ermittlungen vor Ort.

Zeugenaufruf und Kontaktaufnahme

Nun befindet sich die Ermittlungsbehörde in der Phase der zeichensicheren Spurensuche. Die Beamten des Kriminalreferats Margareten suchen aktiv nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Personen, die die Geschehnisse am 8. August wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Tathergang besitzen, werden aufgefordert, Kontakt aufzunehmen.

Sachdienliche Hinweise sind unter der Telefonnummer 01-31310-55226 direkt beim Kriminalreferat Margareten entgegengenommen worden. Die Polizei bittet alle Bürger, die sich an dem Tag am Standort Rechten Wienzeile 13 aufgehalten haben, um besonders wachsame Erinnerung und Unterstützung bei der Aufklärung des Falls.

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Rechtliche Einordnung des Delikts

Die beschriebenen Handlungen des Mannes erfüllen den Tatbestand der sexuellen Belästigung. Das Festpacken am Oberarm und das Herbeiziehen auf den Gehsteig stellen eine körperliche Nötigung dar. Die explizite Äußerung des sexuellen Begehrens unterstreicht die sexuelle Motivation der Tat.

Durch die Fluchtversuche und die finale Festnahme ist der Fall in den juristischen Prozess übergegangen. Die Suche nach weiteren Zeugen dient dazu, die Aussage der Betroffenen zu untermauern und den Tathergang lückenlos zu dokumentieren. Die Behörden gehen davon aus, dass weitere Zeugen Details kennen, die für die Verfahren von Bedeutung sein könnten.