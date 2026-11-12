Polizeischuss in Michelhausen: 38-jähriger Ungar nach Attacke verletzt

Nach einer aggressiven Auseinandersetzung schoss ein Beamter in Michelhausen auf einen 38-jährigen Ungarn. Der Zugverkehr der ÖBB war kurz nach 15 Uhr wieder eingestellt. Ermittlungen laufen.

Bei einem polizeilichen Einsatz in der Gemeinde Michelhausen im Bezirk Tulln kam es zu einer schweren Konfrontation, bei der ein 38-jähriger ungarischer Staatsbürger durch einen Schuss eines Beamten verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof von Michelhausen, als sich der Mann gegenüber den anwesenden Polizisten und einem Notfallkoordinator des Bahnunternehmens ÖBB äußerst aggressiv verhielt. Die Situation eskalierte, als der 38-Jährige die Anwesenden direkt attackierte, was zum Einsatz von Pfefferspray und schließlich zur Abgabe eines Schusses führte.

Ablauf des Polizeieinsatzes in Michelhausen

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 38-jährige Mann bei Eintreffen der Streife eine bedrohliche Haltung einnahm und die Autoritäten persönlich angriff. Die Beamten versuchten zunächst, die Lage durch den Einsatz von Pfefferspray zu kontrollieren, doch dies hatte keinen nachhaltigen Erfolg. Der 38-Jährige setzte seine Angriffe fort, woraufhin ein Beamter zur Waffe griff und schoss. Die genauen Umstände und die genaue Taktik der Schussabgabe sind noch Teil der laufenden polizeilichen Ermittlungen, um die Verhältnismäßigkeit des Eingreifens zu prüfen.

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Versorgung und rechtliche Aufarbeitung

Unmittelbar nach dem Vorfall wurde der verletzte 38-jährige Ungar notärztlich versorgt, um seine schweren Verletzungen zu behandeln. Der ungarische Staatsbürger wurde daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert, wo sein Zustand stabilisiert wurde. Die Behörden gehen davon aus, dass der Mann unter dem Einfluss von psychischer Instabilität oder Substanzen stand, was sein aggressives Verhalten explain könnte. Die Staatsanwaltschaft wird das weitere Vorgehen basierend auf den Ermittlungsberichten der Polizei entscheiden.

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Auswirkungen auf den Bahnverkehr der ÖBB

Der Vorfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den öffentlichen Nah- und Fernverkehr im Raum Tulln. Laut Angaben der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) konnte der Zugverkehr kurz nach 15 Uhr nach der Freiräumung der Gleise wieder aufgenommen werden. Zuvor waren erhebliche Verzögerungen zu verzeichnen, da die Bahnhofsarea per Sperrzone abgesichert wurde. Der gesamte Bahnhofsbereich war für Fahrgäste nicht mehr zugänglich, was zu einer massiven Störung des Fahrplans führte.

Umleitungsrouten und Versorgungsengpässe

Um die Fahrgäste trotz der blockierten Hauptstrecke in Bewegung zu setzen, wurden ein Teil der Fernverkehrszüge über die alte Weststrecke umgeleitet. Diese Umleitung war jedoch nicht ohne weitere Probleme: Auch auf der Alternativroute kam es zu Verzögerungen, da die Infrastruktur dort nicht auf den plötzlichen Mehrverkehr ausgelegt war. Die ÖBB informierte die betroffenen Reisenden über die Umleitungen, doch viele mussten mit langen Wartezeiten und Verspätungen rechnen, bis der reguläre Ablauf wiederhergestellt war.