Münchner Polizei durchsucht 19 Wohnungen bei großem Einsatz gegen sexuellen Kindesmissbrauch. 19 Männer zwischen 17 und 71 Jahren stehen unter Verdacht.

Die Polizei München hat am Mittwoch in einer großangelegten Razzienaktion gegen die Verbreitung und den Besitz von Darstellungen des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger eingeschritten. Bei diesem koordinierten Einsatz wurden insgesamt 19 Wohnungen sowie mehrere Fahrzeuge von Tatverdächtigen in München und seinem unmittelbaren Umland durchsucht. Die Maßnahmen stützten sich auf vorherige richterliche Anordnungen, die eine legale Grundlage für die umfassenden Ermittlungen bildeten.

Sicherung von Beweismitteln und Medien

Während der Durchsuchungen sicherten die Beamten erhebliche Mengen an digitalem Beweismaterial, das für die weiteren Verfahren von zentraler Bedeutung sein wird. Bei der Aktion am Mittwoch stellten die Polizisten fast 30 Handys, über 20 Computer sowie über 100 elektronische Speichermedien sicher. Die Vielfalt der beschlagnahmten Technik unterstreicht die digitale Natur der vorgeworfenen Straftaten und die Menge an Daten, die im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet werden müssen.

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Die Polizei betonte in ihrer offiziellen Mitteilung, dass die Durchsuchungen strikt auf den Auftrag zur Bekämpfung von Darstellungen des sexuellen Kindesmissbrauchs abzielten. Die Sicherstellung der Hard- und Software soll es den Ermittlungsbehörden ermöglichen, den Umfang der jeweiligen Tatbestände nachzuvollziehen und Beweise für Anklagen zu sichern. Dieser Schritt ist Teil einer intensiven Strafverfolgung, die darauf abzielt, den digitalen Markt für derartige illegale Inhalte nachhaltig zu unterbinden.

Verdächtige und deren Verbindung zueinander

Laut Angaben der Polizei gibt es insgesamt 19 männliche Tatverdächtige im Alter von 17 bis 71 Jahren, die beschuldigt werden, Abbildungen von schwerem sexuellem Kindesmissbrauch besessen und teilweise auch verbreitet zu haben. Die Altersspanne der Beschuldigten ist dabei weit gefächert und reicht von Jugendlichen bis zu Senioren. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei gehen derzeit davon aus, dass kein organisatorischer oder personeller Zusammenhang zwischen den einzelnen Männern besteht.

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Nachdem die notwendigen Anzeigen erstattet und die ersten Befragungen abgeschlossen waren, wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen. Dies geschah, solange kein Haftbefehl gegen sie vorlag oder sie nicht als Fluchtgefahr galten. Die Ermittler haben jedoch klargestellt, dass die Entlassung nicht bedeutet, dass die Verfahren gegen die Männer abgeschlossen sind, sondern dass der nächste Verfahrensschritt noch aussteht.

Rolle der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg

Die Durchsuchungen in München und Umgebung wurden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft durchgeführt, die eng mit dem bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eingerichteten Zentrum zur Bekämpfung von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) zusammenarbeitete. Dieses Zentrum spielt eine entscheidende Rolle bei der fachlichen Steuerung und Unterstützung von Ermittlungen in komplexen Fällen des digitalen Kindersexualismus.

Die Zusammenarbeit zwischen der lokalen Münchner Polizei und dem spezialisierten Zentrum in Bamberg demonstriert den bundesweiten Ansatz zur Bekämpfung dieser Straftaten. Das ZKI bietet den lokalen Ermittlungsbehörden technische Expertise und rechtliche Unterstützung, um die Spuren digitaler Straftaten effektiver nachverfolgen zu können. Diese institutionelle Verknopfung ist ein wichtiger Baustein in der Strategie, um den grenzüberschreitenden und anonymen Charakter solcher Verbrechen zu durchbrechen.

Weiterer Verlauf und Auswertung der Beweise

Die weitere Bearbeitung der Fälle steht noch am Anfang, da die Auswertung der sichergestellten digitalen Beweismittel erhebliche Zeit in Anspruch nehmen wird. Die Polizei warnte darauf hin, dass die Analyse der Dateien, insbesondere der über 100 Speichermedien, ein langwieriger Prozess ist. Bis die forensischen Gutachten abgeschlossen sind, können keine weiteren Aussagen zur genauen Anzahl der betroffenen Fälle oder zu weiteren Verdächtigen getroffen werden.

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Dieser Schritt ist notwendig, um die Beweiskette vollständig zu sichern und jede Datei genau zu katalogisieren. Die forensic IT-Einheiten der Polizei benötigen Zeit, um die Daten auf allen Geräten wiederherzustellen und zu bewerten. Erst nach dieser sorgfältigen Prüfung werden weitere Schritte wie Anklageerhebungen oder weitere Festnahmen auf der Grundlage der konkreten Ergebnisse möglich sein.