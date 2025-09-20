Polizeikontrollen im Vorarlberger Unterland: Alkohol- und Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen, technische Mängel geahndet

Bei umfangreichen Verkehrskontrollen im Vorarlberger Unterland wurden zahlreiche Fahrzeuglenker wegen Alkohol- und Drogenkonsums sowie technischer Mängel an ihren Fahrzeugen aus dem Verkehr gezogen. Die Polizei kündigte an, die Kontrollen fortzusetzen.

Im Rahmen gezielter Verkehrskontrolle n im Vorarlberger Unterland wurden am Freitag, dem 19. September 2025, zahlreiche Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Die Aktion, durchgeführt von Polizeikräften aus Dornbirn und Bregenz, erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Landesverkehrsabteilung und einem Polizeiarzt.

Schwerpunkt der Kontrollen war die frühzeitige Erkennung und Ausfilterung von Personen, deren Fahrtüchtigkeit durch den Konsum von Suchtmitteln beeinträchtigt war. Insgesamt wurden 81 Alkoholtests durchgeführt, wobei ein Test positiv ausfiel. Der betroffene Fahrzeugführer musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben. Die Ergebnisse der Drogenkontrollen waren jedoch deutlich besorgniserregender. Der anwesende Polizeiarzt stellte in sieben Fällen eine akute Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch den Konsum von Suchtmitteln fest, was unmittelbare Konsequenzen nach sich zog. Die Kontrollen fanden im Vorarlberger Unterland statt und zeigten die Notwendigkeit kontinuierlicher Überwachung und präventiver Maßnahmen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die Polizeikräfte betonten, dass solche Kontrollen in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, um das Bewusstsein für die Gefahren von Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr zu schärfen und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Polizeieinheiten und die Einbindung eines Polizeiarztes erwiesen sich als äußerst effektiv bei der Identifizierung und Ahndung von Verstößen. \Neben der Überprüfung auf Alkohol und Drogen wurde auch der technische Zustand der Fahrzeuge genau unter die Lupe genommen. Die Beamten stellten bei mehreren Fahrzeugen erhebliche Mängel fest, die die Verkehrssicherheit gefährdeten. Bei zwei Fahrzeugen mussten die Kennzeichen aufgrund schwerwiegender technischer Mängel sofort abgenommen werden. Dies bedeutet, dass diese Fahrzeuge nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen durften, bis die Mängel behoben und eine erneute Überprüfung erfolgreich absolviert wurde. Des Weiteren wurden bei vier weiteren Fahrzeugen kleinere Mängel festgestellt, die jedoch eine nachträgliche technische Überprüfung durch eine autorisierte Stelle erforderten. Diese Fahrzeuge durften weiterhin am Verkehr teilnehmen, mussten aber innerhalb einer bestimmten Frist die notwendigen Reparaturen durchführen lassen und sich einer Kontrolle unterziehen. Die Polizei zeigte sich entschlossen, auch weiterhin konsequent gegen technische Mängel vorzugehen, da diese ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Die Kontrollen demonstrierten die Bedeutung regelmäßiger Wartung und Inspektion von Fahrzeugen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten und Unfälle durch technische Defekte zu vermeiden. Die Polizeikräfte betonten, dass die Sicherheit auf Vorarlbergs Straßen oberste Priorität hat und dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um diese zu gewährleisten. \Die Polizei kündigte an, die Verkehrskontrollen im Vorarlberger Unterland in Zukunft fortzusetzen und sogar zu intensivieren. Ziel sei es, die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen und das Risiko von Unfällen, die durch Alkohol, Drogen oder technische Mängel verursacht werden, zu minimieren. Die Kontrollen werden in verschiedenen Zeiträumen und an unterschiedlichen Orten durchgeführt, um eine möglichst hohe Abschreckungswirkung zu erzielen. Die Beamten appellierten an alle Verkehrsteilnehmer, sich stets an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, keinen Alkohol oder Drogen zu konsumieren, wenn sie ein Fahrzeug führen, und sicherzustellen, dass ihre Fahrzeuge in einem technisch einwandfreien Zustand sind. Die Polizei unterstrich die Notwendigkeit der Eigenverantwortung jedes Einzelnen für die Sicherheit im Straßenverkehr. Die verstärkte Präsenz der Polizei und die angekündigten Kontrollen sollen nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Polizei stärken. Die fortgesetzten Maßnahmen sollen dazu beitragen, das Bewusstsein für die Gefahren im Straßenverkehr zu schärfen und die Zahl der Verkehrsunfälle, die durch vermeidbare Faktoren verursacht werden, zu reduzieren. Die Polizei zeigte sich zuversichtlich, dass die konsequente Umsetzung dieser Maßnahmen zu einer nachhaltigen Verbesserung der Verkehrssicherheit in Vorarlberg führen wird





