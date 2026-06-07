Polizeieinsätze in St. Andrä: Alkolenker verursacht Verkehrsunfall und flieht vor der Polizei

Am 7. Juni 2026 kam es in St. Andrä zu zwei Polizeieinsätzen. Ein Alkolenker verursachte einen Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. In einem zweiten Einsatz flüchtete ein 44-jähriger Mann vor der Polizei und wurde später angehalten.

Am 7. Juni 2026, um 15:47 Uhr, erhielt eine Polizeistreife einen Einsatz wegen eines Alkolenker s in Mettersdorf im Südosten der Steiermark. Die Einsatzfahrt erfolgte mit Blaulicht und Folgetonhorn auf der B70 (Packer Bundesstraße) in Framrach, Bezirk Wolfsberg (Kärnten) in Richtung Süden.

Noch vor dem Kreuzungsbereich mit der St. Pauler Landesstraße verringerte der 35-jährige Lenker des Einsatzfahrzeuges die Geschwindigkeit, um auf die St. Pauler Landesstraße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt näherten sich auf der Gegenfahrbahn der B70 drei Motorradfahrer. Die beiden vorderen bogen nach rechts in die St. Pauler Landesstraße ein, um dem Polizeifahrzeug das Abbiegen zu ermöglichen. Der dritte nachfolgende Motorradlenker, ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach Land, fuhr aber die B70 geradeaus weiter.

Dabei dürfte er den bereits im Kreuzungsbereich befindlichen Streifenwagen übersehen haben und stieß frontal gegen die linke vordere Fahrzeugseite. Der 67-jährige wurde zu Boden geschleudert, das Motorrad kam auf ihm zum Liegen. Dieses wurde durch die Streifenbesatzung wieder von ihm heruntergehoben. Der Motorradlenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins KH Wolfsberg gebracht.

Die Streifenwagenbesatzung blieb unverletzt. In einem separaten Einsatz lenkte ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg gegen 16:00 Uhr seinen Pkw auf der Ettendorfer Landesstraße L143 im Gemeindegebiet von St. Andrä, Bezirk Wolfsberg, in nördliche Richtung. Dabei überholte er trotz Gegenverkehrs einen Pkw und bog danach in eine Gemeindestraße ein. Anschließend setzte er zahlreiche Geschwindigkeitsübertretungen.

Eine Polizeistreife nahm die Übertretungen wahr und versuchte den Pkw-Lenker mit Blaulicht und Folgetonhorn sowie Lautsprecher anzuhalten. Der 44-jährige entzog sich jedoch der Anhaltung und es gelang ihm kurzfristig die Flucht. Der 44-jährige konnte aber kurz darauf zu Fuß von einer weiteren Polizeistreife lokalisiert und angehalten werden. Die Aufforderung zum Alkotest verweigerte er.

Der Führerschein wurde elektronisch und physisch gegen Bestätigung vorläufig abgenommen. Der Pkw konnte in der Nähe in einem Waldstück aufgefunden werden. Der 44-jährige wird angezeigt





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