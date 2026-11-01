Polizeieinsatz in Wien nach Halloween: Fünf Festnahmen und ruhige Bilanz

Nach Halloween-Protesten in Wien wurden fünf Menschen festgenommen. Die Polizei berichtet von ruhiger Lage trotz gewalttätiger Ausschreitungen in Deutschland.

Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Sonntag fünf Personen vorläufig festgenommen. Diese Festnahmen erfolgten im Zusammenhang mit Versammlungen in der Wiener Innenstadt. Die Betroffenen wurden wegen Widerstandshandlungen bzw. des Verdachts der Sachbeschädigung festgehalten. Die offiziellen Mitteilungen der Polizei hierzu wurden in der Nacht auf Sonntag veröffentlicht.

Ruhige Lage trotz sozialer Medien

Der Großteil der Amtshandlungen wurde wegen missbräuchlicher Pyrotechnik-Verwendung geführt. Die Polizei erklärte weiter, dass es vereinzelt zu strafbaren Handlungen gekommen war. Einer der Tatverdächtigen soll versucht haben, ein abgestelltes Polizeifahrzeug mittels brennbarer Flüssigkeit zu beschädigen. Größere sicherheitsrelevante Zwischenfälle konnten vorläufig verhindert werden. Sogenannte Nachsicherungsmaßnahmen wurden in der Nacht fortgesetzt.

Also read Polizeieinsatz in Wien: Fünf Festnahmen nach Halloween-Randalen

Nachdem es bereits zuvor auf Social-Media-Plattformen Gewaltaufrufe für die Halloween-Nacht gegeben hatte, standen mehrere hundert Polizeikräfte im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Zwei Demonstrationen in der Wiener Innenstadt waren laut Medienberichten bereits am Samstagabend ohne Zwischenfälle beendet worden. Nur wenige hundert Teilnehmer nahmen demnach daran teil. Mehrere Geschäfte hatten ihre Auslagen mit Holztafeln verbarrikadiert.

Proteste unter verschiedenen Motiven

Eine Versammlung stand unter dem Motto GenZWachtAuf. Protestiert wurde unter anderem für Bildung, Gesundheit und ein bezahlbares Leben. Unter dem Motto Gen Z regelt hatten in zahlreichen deutschen Städten ähnliche Demonstrationen am Samstagnachmittag stattgefunden. Im Anschluss an friedliche Proteste gab es in einigen Städten wie Köln und Frankfurt jedoch gewalttätige Szenen und heftige Ausschreitungen.

Advertisement

Schaufenster wurden eingeschlagen, Geschäfte geplündert, Molotowcocktails auf Polizisten geworfen. Die Landespolizeidirektion Wien hatte am Freitag mitgeteilt, dass im Zusammenhang auf auf Social-Media-Plattformen verbreiteten Gewaltaufrufen zu strafbaren Handlungen und Plünderungen von Luxus-Geschäften in der Halloween-Nacht mehrere Tatverdächtige ausgeforscht worden seien.

Freitagfrüh fanden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien sechs Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich statt. Vier Tatverdächtige im Alter von 14 bis 22 Jahren wurden zur sofortigen Vernehmung vorgeführt. Die Maßnahmen sollten sicherstellen, dass potenzielle Gewalttäter vor den Aktionen identifiziert werden konnten.

Zahlen und Fakten zur Nacht

Laut einer vorläufigen Bilanz des Innenministeriums (BMI) gab es bundesweit 16 Festnahmen. Verletzte Polizistinnen und Polizisten wurden am Sonntag keine vermeldet. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) dankte den Einsatzkräften und hielt fest, dass umsichtige Vorbereitung, wirksame Schwerpunktmaßnahmen im Vorfeld und professionelles Abarbeiten sowie konsequentes Einschreiten das gesamte Einsatzgeschehen geprägt hätten.

Das BMI schrieb von einer erwartungsgemäß intensiven Nacht, die in Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Städten jedoch relativ ruhig verlaufen ist. Vermeldet wurden mehrere hundert Anzeigen wegen Pyrotechnikmissbrauchs sowie wegen strafrechtlich relevanter Delikte, etwa Sachbeschädigung. Darüber hinaus sanktionierten Polizeibedienstete mehrere hundert Mal den Pyrotechnikmissbrauch direkt vor Ort durch Organstrafmandate.

Advertisement

Insgesamt wurden hunderte Kilogramm Pyrotechnik sichergestellt. Diese hohe Menge an verbotenen Gegenständen unterstreicht die Intensität der polizeilichen Kontrollen. Die Maßnahmen dienten der öffentlichen Sicherheit und der Prävention weiterer Gewaltakte. Die Bilanz zeigt, dass die Sicherheitsbehörden die Lage effektiv im Griff hatten, trotz der gewalttätigen Vorfälle in anderen Teilen Europas.