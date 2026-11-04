Polizeieinsatz in Wien-Mariahilf: 23-jähriger Slowake attackiert Beamte bei Festnahme

Bei einem Polizeieinsatz in Wien-Mariahilf am Dienstagvormittag griff ein 23-jähriger Slowake die Beamten während seiner Festnahme an. Die Polizei fand bei ihm Suchtgiftutensilien und Drogen.

Ein Polizeieinsatz in Wien-Mariahilf ist am Dienstagvormittag eskaliert. Gegen 11.40 Uhr wurden Polizisten im Bereich der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße auf einen Mann aufmerksam, der beim Anblick der Beamten plötzlich nervös wurde und sich rasch entfernen wollte.

Laut Polizei attackierte der 23-jährige Slowake die Beamten schließlich während seiner Festnahme. Der Vorfall begann mit einer einfachen Identitätsfeststellung, die sich im weiteren Verlauf zu einer massiven Auseinandersetzung ausweitete.

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Wie die Identitätsfeststellung am Dienstag ablief

Die Polizisten hielten den Verdächtigen an und wollten seine Identität feststellen, doch der Mann konnte keinen Ausweis vorweisen. Die Beamten standen damit vor dem Problem, die Person zunächst nicht zweifelsfrei zuordnen zu können.

Stattdessen machte der Mann laut Polizei widersprüchliche Angaben zu seinem Namen und seinem Geburtsdatum. Zur weiteren Abklärung begleiteten die Beamten ihn zu einem nahegelegenen Polizeicontainer.

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Widersprüchliche Angaben und Durchsuchung im Polizeicontainer

Im Polizeicontainer verhielt sich der Mann laut Polizei zunehmend unkooperativ. Er kam den Aufforderungen der Beamten nur widerwillig nach, was die weitere Klärung erschwerte.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Suchtgiftutensilien, eine geringe Menge Drogen, eine leere Alkoholflasche und einen Reisepass. Erst mit dem Reisepass konnte die Identität des 23-jährigen Slowaken geklärt werden.

Der Fund eines gültigen Dokuments beendete die Ungewissheit über die Person, nicht jedoch die Maßnahmen gegen ihn. Die Polizei hielt die Lage zu diesem Zeitpunkt noch für einen Einsatz mit erheblichem Gefahrenpotenzial für die eingesetzten Beamten.

Festnahme in Wien-Mariahilf eskaliert vollständig

Als die Polizisten den 23-Jährigen festnehmen wollten, eskalierte die Situation endgültig. Laut Polizei wurde der Slowake dabei immer aggressiver und beschimpfte sowie bedrohte die Beamten.

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Während der Festnahme attackierte der 23-Jährige schließlich die Polizisten, wie die Polizei mitteilte. Der Einsatz, der mit einer Identitätsfeststellung begonnen hatte, endete damit in einer körperlichen Auseinandersetzung mit Beamten.

Der vorliegende Bericht enthält keine Angaben zu Verletzungen der eingesetzten Beamten, zu einer Anzeige oder zu weiteren Verfahrensschritten. Die Ermittlungen zu dem Vorfall in Wien-Mariahilf werden daher auf Basis der bisherigen Angaben der Polizei beurteilt.