Polizeieinsatz in Wien: Ein 29-Jähriger flüchtete mit über 200 km/h vor Beamten. Ein Polizist schoss auf die Motorhaube, verletzt wurde niemand.

Bei einem Polizeieinsatz in Wien-Meidling hat ein 29-Jähriger in der Nacht auf eine Polizeistreife reagiert, indem er mit über 200 km/h davonraste und später auf bereits ausgestiegene Beamte zufuhr. Ein Polizist gab daraufhin einen Schuss auf die Motorhaube des Wagens ab. Der Lenker wurde festgenommen, wie die Landespolizeidirektion Wien berichtet.

Der Vorfall ereignete sich gegen 0.50 Uhr im Bereich Wien-Meidling. Die Landespolizeidirektion Wien nennt als Ausgangspunkt die auffällige Fahrweise eines Pkw, die den Beamten der Landesverkehrsabteilung aufgefallen war.

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Auffällige Fahrweise auf der A23 als Auslöser

Beamte der Landesverkehrsabteilung waren auf der A23 in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als sie auf den Wagen aufmerksam wurden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Lenker deutlich zu schnell und konnte wiederholt seine Fahrspur nicht halten.

Die Polizisten forderten den Mann mit gut sichtbaren Zeichen zum Anhalten auf. Zunächst schien der Autofahrer der Aufforderung nachzukommen, doch dann gab er plötzlich Gas und flüchtete.

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An der nächsten Abfahrt in Richtung Altmannsdorf verließ der 29-Jährige die Autobahn. Dabei beschleunigte er seinen Wagen laut Polizei auf über 200 km/h, bevor die Verfolgung im Stadtgebiet weiterging.

Schuss auf die Motorhaube nach Verfolgung

Im Kreuzungsbereich mit der Altmannsdorfer Straße gelang es den Beamten, ihr Dienstfahrzeug quer zur Fahrbahn zu positionieren. Der Flüchtende sollte auf diese Weise zum Anhalten gebracht werden.

Obwohl das Polizeiauto deutlich sichtbar abgestellt war und die Beamten bereits ausgestiegen waren, bewegte sich der Pkw laut Polizeibericht weiter auf sie und das Dienstfahrzeug zu. Daraufhin gab einer der Polizisten aus kurzer Distanz einen Schuss auf die Motorhaube ab.

Der 29-Jährige brachte seinen Wagen schließlich zum Stillstand. Die Beamten nahmen den österreichischen Staatsbürger vorläufig fest.

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Alkohol, Übermüdung und mögliche Anzeigen

Bei der anschließenden amtsärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass der Mann alkoholisiert war. Laut Polizei hatte der 29-Jährige 0,6 Promille Alkohol im Blut. Zusätzlich stellten die Mediziner Anzeichen von Übermüdung fest.

Der 29-Jährige befindet sich in polizeilicher Anhaltung und muss mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Polizei führt den Vorfall unter anderem im Zusammenhang mit Widerstand gegen die Staatsgewalt.

Trotz der riskanten Flucht, der gefährlichen Situation für die Beamten und der Schussabgabe wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Warum der 29-Jährige vor der Kontrolle flüchtete und auf die Polizisten zufuhr, ist laut den vorliegenden Angaben noch unklar.