Polizeieinsatz in Steiermark: Frau aus Gewalttätigkeit ihres Partners befreit

Steirische Polizei rettet 37-Jährige nach Entführung durch Ex-Partner. Hubschrauber und Cobra-Einheit sichern Tatort bei Thörl, Mann kommt in Haft.

Die Landespolizeidirektion Steiermark hat am Dienstagmorgen einen dramatischen Einsatz durchgeführt, bei dem eine 37-jährige Frau aus einer akuten Lebensgefahr gerettet wurde. Der Vorfall ereignete sich im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, nachdem der langjährige Partner der Betroffenen diese gewaltsam aus einer Wohnung gezerrt und in sein Fahrzeug getrieben hatte. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen wenig später aufhalten und die Frau sicherstellen.

Kriminalitätsbekämpfung mit Luftunterstützung

Gegen 10:30 Uhr löste ein Freund der 37-Jährigen die groß angelegte Alarmfahndung aus, nachdem er sie als entführt eingestuft hatte. Die Frau hatte den Vormittag bei diesem Bekannten verbracht, als ihr 38-jähriger On-off-Partner vor der Tür erschien und die Türe beschädigte. Er warf zudem einen kleinen Gegenstand auf den Freund, wodurch dieser leicht verletzt wurde, bevor er die 37-Jährige mit Gewalt in seinen Wagen zwang. Die Polizei verfolgte das Fahrzeug und entdeckte es in der Fölzklamm bei Thörl. Mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, der Cobra-Beamte in den Luftraum brachte, nahmen Spezialisten den 38-Jährigen fest und befreiten die Frau aus der Gewaltsituation.

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Sachverhalt und medizinische Versorgung

Laut Angaben der Landespolizeidirektion erlitt die 37-Jährige leichte Verletzungen, die im LKH Hochsteiermark ambulant behandelt wurden. Die Frau gab an, dass der Verdächtige ein Klappmesser im Auto dabei hatte und sie damit massiv bedrohte. Im ersten Vernehmungsprotokoll stritt der Mann sowohl die Messerdrohung als auch die körperlichen Schläge ab. Dennoch wiesen die ärztlichen Untersuchungen eindeutige Hämatome auf der Haut der Opferin auf. Die Polizei stellte fest, dass in jedem Fall eine konkrete Gefahr für das Leben der 37-Jährigen bestand.

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Vorgeschichte und rechtliche Konsequenzen

Bereits in den Jahren zuvor war es zwischen den beiden Beteiligten wiederholt zu Vorfällen gekommen, die das Einschreiten der Polizei erforderlich machten. Es waren bereits Betretungsverbote gegen den 38-Jährigen ausgesprochen worden, was ihm als bekannter Täter vor der Justiz attestiert. Als Motiv für die aktuelle Eskalation wird Eifersucht vermutet. Für den Fall einer möglichen Geisellage war vorsorglich die Verhandlungsgruppe alarmiert, kam jedoch nicht zum Einsatz. Gegen den Mann wurden ein Waffenverbot sowie Annäherungs- und Betretungsverbote verhängt.

Inhaftierung und weitere Verfahrensschritte

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben wurde der 38-Jährige in die Justizanstalt Leoben eingeliefert und befindet sich bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen zur Aufklärung des Tathergangs und der genauen Umstände der Bedrohung laufen weiterhin. Die Behörden betonen die Schwere der Gewalttat und die Notwendigkeit des schnellen Eingreifens der spezialisierten Einheiten, um weitere Schäden am Körper und an der psychischen Gesundheit der betroffenen Bürgerin zu verhindern.