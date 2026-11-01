Polizeieinsatz in Österreich: Ruhe in der Halloween-Nacht trotz Gewaltwarnungen

In Österreich verlief die Halloween-Nacht relativ ruhig. Die Polizei verhaftete 16 Personen und stellte Pyrotechnik sicher, während das Inneministerium von effektiver Vorbereitung spricht.

In der Nacht zu Halloween musste die Bundespolizei in Österreich mit einem besonders intensiven Einsatz rechnen. Aufgrund europaweiter Aufrufe zu Gewalt und Plünderungen gab es große Sorge vor Ausschreitungen. Dennoch gelang es den Behörden, die Lage zu stabilisieren. In Wien wurde jedoch ein Vorfall gemeldet, bei dem ein Polizeifahrzeug in Brand gesteckt werden sollte.

Prävention und Präsenz sichern die Lage

Das Innenministerium bewertete den Verlauf als erwartungsgemäß intensiv, aber gut vorbereitet. Der Fokus lag auf einer starken uniformierten Präsenz. Viele hundert Beamtinnen und Beamte wurden zusätzlich zum Regeldienst eingesetzt. Dieses starke Kräftekalkül sollte ein Zero-Tolerance-Signal senden. Störungen der öffentlichen Ordnung wurden konsequent unterbunden.

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Brandanschlag in Wien und Festnahmen

Trotz der hohen Sicherheit gab es in Wien einen brenzligen Vorfall. Ein Verdächtiger versuchte, ein abgestelltes Polizei-Auto mit brennbarer Flüssigkeit anzuzünden. Der Wagen wurde dabei beschädigt. Insgesamt kam es bundesweit zu sechzehn Festnahmen. Zwei dieser Festnahmen betrafen Brandstiftung oder schwere Sachbeschädigung an Streifenwagen.

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Sicherstellung von Pyrotechnik

Die hohe Polizeipräsenz führte zu tausenden Personenkontrollen. Dabei wurden mehrere tausend Identitätsfeststellungen durchgeführt. Es gab mehrere hundert Anzeigen wegen Pyrotechnikmissbrauchs. Auch Delikte wie Sachbeschädigung wurden verfolgt. Die Polizei sicherte mehrere hundert Kilogramm Pyrotechnik ab.

Bewertung durch Innenminister Karner

Innenminister Gerhard Karner bedankte sich bei der Polizei. Er lobte die umsichtige Vorbereitung und das konsequente Einschreiten. Im Vergleich zu anderen europäischen Städten sei die Nacht in Österreich relativ ruhig verlaufen. Das Ziel bleibe es, Krawalle und Gewalt im Voraus zu verhindern.