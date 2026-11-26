Dramatischer Zwischenfall im Waldviertel: Ein 51-jähriger Polizist wurde bei einem Einsatz auf der B30 in Amaliendorf-Aalfang von einem Pkw erfasst. Details zum Unfallhergang und den Verletzten.

Ein tragischer Unfall hat am Donnerstagmorgen den Straßenverkehr im Bezirk Gmünd erschüttert und mehrere Einsatzkräfte in große Gefahr gebracht. Gegen 5.20 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße B30 im Gemeindegebiet von Amaliendorf-Aalfang ein folgenschwerer Zweitunfall, bei dem ein 51-jähriger Polizist schwer verletzt wurde. Die glatte Fahrbahn durch Eis und Kälte war die direkte Ursache für das Desaster, das sich inmitten einer bereits laufenden Sicherungsmaßnahme abspielte und die Sicherheit der Beamten trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nicht gewährleisten konnte.

Ursprung des Unfalls auf der B30

Der Vorfall begann mit einem ersten Unfall, bei dem eine 24-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Gmünd die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Aufgrund der spiegelglatten Straßenverhältnisse fuhr sie von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Obwohl die junge Frau den Unfall unverletzt überstand, war die Lage für die eintreffenden Hilfskräfte schnell kritisch. Die Polizeiinspektion Schrems und die Feuerwehr Amaliendorf rückten unverzüglich zur Unfallstelle aus, um die Lage zu sichern und das Fahrzeug zu bergen.

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Die Einsatzkräfte schalteten das Blaulicht ihrer Fahrzeuge ein und zogen vorschriftsmäßig Warnwesten an, um im Dunkeln und bei schlechter Sicht optimal erkennbar zu sein. Das beschädigte Auto der 24-Jährigen wurde bereits mithilfe eines Kranwagens von der Grube auf die Fahrbahn gehoben. In diesem Moment der scheinbaren Entspannung geschah das Unvorhersehbare, das in den folgenden Minuten zu einer dramatischen Eskalation der Lage führen sollte. Die Kombination aus früher Morgenstunde, Dunkelheit und extremer Vereisung stellte für alle Beteiligten eine immense Herausforderung dar.

Ablauf des tödlichen zweiten Aufpralls

Kurz nachdem der Kranwagen das erste Fahrzeug auf die Straße gehoben hatte, kam es zu einem weiteren Zusammenstoß, der die Situation drastisch verschärfte. Eine nachkommende 57-jährige Autofahrerin konnte trotz sofortiger und vollkommener Bremsversuche auf der eisigen Straße nicht mehr rechtzeitig anhalten. Ihr Pkw prallte mit hoher Wucht gegen das bereits geborgene Fahrzeug, das noch immer nicht vollständig gesichert war. Die Kollision war so heftig, dass sie einen Polizisten aus seiner Position riss und mehrere Meter weit durch die Luft schleuderte.

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Der 51-jährige Beamte wurde direkt vom herannahenden Fahrzeug erfasst und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Seine Kollegen und Rettungsdienste eilten umgehend zu ihm, um ihm notärztliche Erstversorgung an der Unfallstelle zu zukommen zu lassen. Die Schwere seiner Verletzungen erforderte eine schnelle Verbringung in eine spezialisierte medizinische Einrichtung. Der Beamte wurde daraufhin ins Landesklinikum Horn transportiert, wo die weitere Behandlung erfolgte. Für ihn war dies ein harter Schlag, der seine Einsatzfähigkeit für längere Zeit einschränken wird.

Verletzungen weiterer Beteiligten

Neben dem schwer verletzten Kollegen blieben auch andere Beteiligte nicht unversehrt. Der 34-jährige Kollege des getroffenen Beamten wurde durch die immense Wucht des Aufpralls in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Zum Glück blieb er trotz der heftigen Einwirkung unverletzt, was als großes Glücksspiel gewertet werden kann. Die 57-jährige Lenkerin des zweiten Fahrzeugs erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden.

Sie wurde ins Landesklinikum Zwettl eingeliefert, wo ihre Zustandstabilisierung stattfand. Insgesamt zeigt die Bilanz des Unfalls ein erschreckendes Bild von den Gefahren, denen Einsatzkräfte bei Wetterlagen mit extremer Vereisung ausgesetzt sind. Trotz strikter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, wie dem Tragen von Warnwesten und dem Einschalten des Blaulichts, konnte ein schwerwiegender Unfall nicht verhindert werden. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer noch vorsichtigeren Fahrweise in der kalten Jahreszeit.

Sicherheitsvorkehrungen und Prävention

Der Vorfall wirft die Frage nach der Effektivität von Sicherheitsmaßnahmen bei Nässe und Eis auf. Die Polizeiinspektion Schrems und die Feuerwehr Amaliendorf haben ihre Arbeit professionell ausgeführt und alle Regeln beachtet. Dennoch zeigt dieser Unfall, dass selbst die beste Absicherung an ihre Grenzen stößt, wenn die Geschwindigkeit anderer Verkehrsteilnehmer den Bedingungen nicht angepasst wird. Die glatte Fahrbahn reduzierte die Reibung auf ein Minimum, was selbst bei frühzeitiger Bremsung zum Versagen führte.

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Experten und Behörden weisen daher immer wieder auf die Bedeutung einer angepassten Fahrweise hin. Im Waldviertel und anderen Regionen mit ähnlichen geografischen Gegebenheiten sind die Winterbedingungen oft extrem. Autofahrer sollten besonders in den frühen Morgenstunden, wenn noch keine Straßenräumung stattgefunden hat, mit extremer Vorsicht fahren. Der Abstand zum Vordermann muss deutlich erhöht werden, um bei einem plötzlichen Stopp nicht in die Unfallstelle zu rasen.

Die betroffenen Fahrzeuge wurden nach dem Unfall geborgen, und die Fahrbahn wurde freigegeben. Die Untersuchung der Unfallumstände durch die zuständigen Behörden läuft. Dabei wird geprüft, ob weitere Sicherheitsvorkehrungen an dieser Stelle der B30 sinnvoll sind. Die Erfahrung des Tages hat gezeigt, wie schnell sich die Lage ändern kann und wie wichtig die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr ist. Die Gesundheit der Verletzten ist das Wichtigste, doch der Schaden am Ansehen der Sicherheit im Straßenverkehr ist immens.

Die Familie des 51-jährigen Beamten und der 57-jährigen Fahrerin sind in Gedanken bei der Genesung ihrer Angehörigen. Die medizinischen Teams im Landesklinikum Horn und im Landesklinikum Zwettl arbeiten daran, die Verletzten bestmöglich zu versorgen. Die Polizei Gmünd wird den Vorfall intern auswerten, um daraus Lehren für künftige Einsätze abzuleiten. Solche Vorfälle sind selten, aber sie bleiben in den Köpfen der Beteiligten lange haften. Die B30 bleibt eine wichtige Verkehrsader, die bei winterlichen Bedingungen eine besondere Herausforderung darstellt. Alle Verkehrsteilnehmer sind aufgerufen, besonders achtsam zu sein, um ähnliche Tragödien in Zukunft zu verhindern.