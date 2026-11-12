Polizeieinsatz an Westbahn-Gleisen: Mann nach Pfefferspray und Schussverletzung

Nach aggressivem Verhalten an Westbahn-Gleisen setzten Beamte Pfefferspray und eine Schusswaffe ein. Der Mann wurde ins Klinikum Tulln gebracht, die Identität ist ungeklärt.

Gegen 10.30 Uhr löste ein Notfallruf bei den Behörden in Niederösterreich Alarm aus, als ein Mitarbeiter eines Bahnunternehmens von einer offensichtlich verwirrten Person auf den Gleisanlagen der Westbahn berichtete. Diese Warnung führte zu einem dramatischen Polizeieinsatz, der mit einem Schuss der Exekutive endete und den Transport des Verletzten in eine medizinische Einrichtung zur Folge hatte. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich gab nach dem Vorfall bekannt, dass sich die Lage eskaliert war und Gewaltanwendung nicht vermieden werden konnte.

Verlauf des Vorfalls an den Gleisen

Nach dem Eintreffen einer Streife an der betroffenen Stelle zeigte sich der Mann gegenüber den anwesenden Beamten sowie gegenüber dem Notfallkoordinator des Bahnunternehmens äußerst aggressiv. Er attackierte die anwesenden Personen, was die Situation unmittelbar gefährdete. Trotz der Bedrohungssituation und der wiederholten Angriffe verweigerte der Betroffene zunächst jede Kooperation und blieb auch nach dem Einsatz von Pfefferspray renitent. Erst im Anschluss an den Einsatz von Reizstoffen dürfte ein weiterer Angriff auf die Einsatzkräfte gefolgt sein, was die Eskalation weiter vorantrieb.

Also read Mann überfällt Seniorin (72) in eigener Wohnung

Waffeneinsatz und medizinische Versorgung

In der weiteren Folge des Vorfalls kam es zur Schussabgabe durch die Polizei. Die genauen Umstände, die zu diesem entschlossenen Handeln führten, wurden vorerst nicht im Detail veröffentlicht. Der Verletzte wurde nach der notärztlichen Erstversorgung am Tatort in das Universitätsklinikum Tulln transportiert. Seitens der Polizei hieß es, dass sich der Mann nach dem Transport in eine stabile Lage befand und sich außer Lebensgefahr befand. Die Identität des am Vorfalhs Beteiligten ist zu diesem Zeitpunkt noch ungeklärt und bleibt ein zentraler Punkt der laufenden Ermittlungen.

Advertisement

Ermittlungen und Tatortarbeit

Für die weitere Aufklärung des Vorfalls wurden die Erhebungen von der Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) sowie von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich übernommen. Der spezifische Ermittlungsbereich Leib und Leben sowie der Assistenzbereich Tatort sind in die Arbeit involviert. Für die Durchführung der notwendigen Tatortarbeit und der Spurensicherung wurde die Westbahnstrecke im betroffenen Bereich vollständig gesperrt. Diese Maßnahme war erforderlich, um eine ungestörte Untersuchung der Szene zu gewährleisten.

Folgen für den Bahnverkehr und Ausblick

Die Sperrung der Gleisanlage hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Schienenverkehr in der Region, da die Spurenicherung und die Arbeit der spezialisierten Ermittlungsgruppen vor Ort Priorität hatten. Es ist unklar, wie lange die vollständige Wiederherstellung des normalen Betriebs in dem betroffenen Abschnitt dauern wird, bis die Beweissicherung abgeschlossen ist. Die Öffentlichkeit und die betroffenen Bahngesellschaften warten auf die Ergebnisse der polizeilichen Untersuchungen, die klären sollen, ob die eingesetzten Mittel verhältnismäßig waren und wie der genaue Tathergang rekonstruiert werden kann.