Polizeichef Pfandler im U-Ausschuss: Haltlose Vorwürfe und rasche Smartphone-Übergabe

Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, verteidigte im U-Ausschuss zur Causa Pilnacek die Polizeiarbeit und wies Vorwürfe politischer Einflussnahme zurück. Die schnelle Übergabe von Pilnaceks Smartphone an seine Witwe wurde thematisiert.

Im Rahmen des Untersuchungsausschusses zur Causa Christian Pilnacek wurde am Donnerstag Stefan Pfandler , der Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, vernommen. Pfandler verteidigte die Arbeit der Polizei und wies Vorwürfe politischer Einflussnahme als haltlos zurück.

Am Nachmittag stand Caroline List, die Witwe des ehemaligen Justizsektionschefs und Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen Graz, als Zeugin vor dem Ausschuss. Vor Beginn der Anhörung betonten Abgeordnete der FPÖ, SPÖ, NEOS und Grünen die ungewöhnliche Geschwindigkeit, mit der Pilnaceks Smartphone an seine Witwe übergeben wurde. Pilnaceks Leiche war am 20. Oktober 2023 in einem Nebenarm der Donau in Rossatz gefunden worden.

Zwischen der ersten polizeilichen Befragung von Pilnaceks Vertrauter und deren Mitbewohnerin am Nachmittag desselben Tages und der Übergabe des Handys an Lists Anwalt vergingen laut Akten nur etwa eineinhalb Stunden. Pfandler leitet das LKA NÖ seit 2022 und ist seit 45 Jahren im Polizeidienst. Noch nie zuvor sei er mit derart schweren und haltlosen Vorwürfen konfrontiert worden, sagte der Beamte. Die Situation belaste ihn und seine Familie.

Er wehrte sich gegen den Verdacht, dass vertuscht, geschlampt oder absichtlich weggesehen worden sei. Hinweise auf parteipolitische Einflussnahme auf Polizei und Justiz habe er nicht wahrgenommen. Pfandler erklärte, dass die Polizei alles in ihrer Macht Stehende getan habe. Bereits am 20.

Oktober 2023 habe sich der Eindruck verfestigt, dass kein Verdacht auf Fremdverschulden bestehe. Die Sicherstellung von Pilnaceks Smartphone sei daher rechtlich nicht möglich gewesen. Das Handy war in der Nacht seines Todes im Haus in Rossatz geblieben.

Dagegen wurde die Smartwatch, die Pilnacek in der Nacht seines Todes trug, sichergestellt. Ziel war die genauere Eingrenzung des Todeszeitpunkts. Die Auswertung der Smartwatch-Daten habe nicht als entscheidender Beweis, sondern zur Vervollständigung des Gesamtbildes gedient. Wir taten das nicht, weil wir Zweifel an den Ermittlungsergebnissen oder Todesumständen hatten, betonte Pfandler.

Die Staatsanwaltschaft Krems stellte das Verfahren 2024 ein. Am Tag des Leichenfundes befand sich Pfandler auf einer Dienstreise in Oberösterreich. Zwischen 9.00 und 10.00 Uhr erhielt er einen Anruf von Bundeskriminalamtschef Andreas Holzer, der ihn über den Fund von Pilnaceks Leiche informierte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Pfandler noch keine Informationen dazu.

Erst eine halbe bis Dreiviertelstunde später erhielt er weitere Details. Dass Pilnacek am Vorabend alkoholisiert als Geisterfahrer auf der S5 aufgehalten wurde, wusste er zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht. Pfandler telefonierte auch mit Niederösterreichs Landespolizeidirektor Franz Popp. Weder Holzer noch Popp hätten sich in die Ermittlungen eingemischt oder Anweisungen erteilt.

Popp informierte ihn, dass der Anwalt von List mehrfach versucht habe, Kontakt aufzunehmen. Der Rechtsvertreter war verärgert, dass der Tod Pilnaceks noch vor Verständigung der Angehörigen medial bekannt wurde. Sein Einwand war nicht unberechtigt, sagte Pfandler. Am späten Nachmittag wurden Lists Anwalt das Handy und weitere persönliche Gegenstände Pilnaceks übergeben.

Die schnelle Übergabe erklärte Pfandler mit einem Zufall. Der Anwalt war an jenem Tag auf dem Weg von Wien nach Oberösterreich und fuhr an der Polizeidienststelle Mautern vorbei, wo die Gegenstände verwahrt wurden. List gab an, das Telefon später mit einem Bunsenbrenner zerstört zu haben. Nach Pilnaceks Tod ordnete die Staatsanwaltschaft Krems eine Obduktion an.

Das Handy wurde jedoch bereits an Lists Anwalt übergeben, bevor das Ergebnis vorlag. Für ein Zur-Seite-Legen des Geräts gebe es keine Rechtsgrundlage, sagte Pfandler. Die Staatsanwaltschaft Krems erfuhr erst Monate später von der Ausfolgung von Pilnaceks persönlichen Gegenständen. Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vor der Übergabe des Geräts habe er nicht gehalten, da dies nicht seine Aufgabe sei, sondern Aufgabe der zuständigen Ermittler.

Er gehe davon aus, dass die fallführenden Kollegen dies getan haben. Ende März 2024 verfasste er auf eigene Initiative einen Bericht über die Übergabe, nachdem mediale Berichterstattung dazu erschienen war. Nach Pfandler wird am Nachmittag Pilnaceks Witwe als Auskunftsperson befragt. Der Anwalt der Juristin hat den Ausschluss der Öffentlichkeit während der Befragung beantragt





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