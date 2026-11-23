Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Strafe von 5.000 Euro gegen einen Kurskommandanten für sexuelle Belästigung einer 28 Jahre jüngeren Polizeischülerin.

Ein Polizeikurskommandant hat vor dem Bundesverwaltungsgericht seine Berufung gegen eine hohe Disziplinarstrafe verloren. Der Beamte muss 5.000 Euro zahlen, da er eine 28 Jahre jüngere Polizeischülerin sexuell belästigt hatte. Das Gericht urteilte, dass seine Handlungen und Annäherungsversuche eindeutig gegen die Dienstvorschriften und das Gleichbehandlungsgesetz verstießen.

Grenzüberschreitungen während der Ausbildung

Die Vorfälle ereigneten sich während der beruflichen Ausbildung der beiden Parteien. Der Kommandant entwickelte während gemeinsamer Nachhilfestunden und bei der Beantwortung von Fragen Gefühle für die angehende Polizistin. Er ignorierte dabei klare Grenzen, indem er sie bei ihrem Schreibprozess gegen ihren Willen über den Handrücken streichelte. Dieser körperliche Kontakt geschah ohne ihr Einvernehmen und markierte den Anfang der belästigenden Interaktionen.

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Knapp einen Monat nach dem ersten Vorfall eskalierte die Situation weiter. Die junge Frau kommunizierte ihre Unbehagen und ihren Wunsch nach Distanz klar an ihren Vorgesetzten. Sie wollte keine persönliche Beziehung und bat um Respektierung ihrer Abgrenzung. Diese klare Botschaft blieb jedoch ohne den gewünschten Erfolg bei dem erfahrenen Beamten.

Missachtete Absagen und unangebrachte Einladungen

Trotz der deutlichen Absage der Polizeischülerin setzte der Kurskommandant seine Belästigung fort. Noch in der Nacht, in der er ihre Grenzen erkannt hatte, teilte er per WhatsApp mit, dass er ihre Gefühle nicht erwidere und Ruhe wolle. Diese Nachricht diente jedoch nur als vorübergehende Beruhigung, da er am nächsten Tag erneut Kontakt aufnehmen wollte.

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Am Tag nach der WhatsApp-Nachricht machte der Kommandant seinen nächsten Versuch. Er schlug der Schülerin vor, gemeinsam auf eine Kreuzfahrt zu gehen. Darüber hinaus erklärte er, mehr Zeit mit ihr verbringen zu wollen. Diese Einladungen wurden als weitere Form der sexuellen Belästigung gewertet, da sie im beruflichen Kontext und nach einer klaren Absage stattfanden. Der Beamte ließ sich durch die Zurückweisung nicht abschrecken.

Rechtliche Einordnung und Befangenheitsvorwurf

Das Bundesverwaltungsgericht stufte das Verhalten des Kurskommandanten eindeutig als sexuelle Belästigung ein. Für die Verhängung der Strafe nach dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz ist keine Berührung intimer Körperstellen zwingend erforderlich. Die rechtlichen Maßstäbe im Dienst- und Gleichbehandlungsrecht sind strenger als im allgemeinen Strafrecht. Somit reichte das wiederholte Ignorieren von Grenzen für die Verurteilung aus.

Während des Verfahrens erhob der Beamte schwere Vorwürfe gegen den zuständigen Richter. Er warf dem Juristen Befangenheit vor und bezog sich auf Äußerungen während der Verhandlung. Der Richter soll vom Ausbruch einer Midlife-Krise gesprochen haben und den Beamten direkt konfrontiert haben. Dies geschah unter Anspielung auf die Eifersucht seiner eigenen Frau, die nicht im Saal anwesend war.

Dem Richter wurde vorgeworfen, er habe angedroht, die Ehefrau des Beamten mit den WhatsApp-Nachrichten zu konfrontieren, sollte dieser seine Gefühle leugnen. Gleichzeitig wurde angedeutet, dass ein Geständnis strafmildernd wirken könnte. Der Polizeilehrer wertete diese Strategie als unfairen Versuch, ihn zu einem Eingeständnis zu zwingen, statt die Fakten unvoreingenommen zu prüfen. Diese Taktik verstieß gegen die notwendige Neutralität eines Richters.

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Endgültige Entscheidung und finanzielle Folgen

Der Verwaltungsgerichtshof ließ den Vorwurf der Richter-Befangenheit nicht gelten. Die Prüfung ergab, dass der Beamte keine konkreten Umstände aufzeigte, die Zweifel an der Objektivität des Richters in diesem spezifischen Fall begründen würden. Die Argumente des Kurskommandanten wurden als unbegründet zurückgewiesen. Damit bleibt die ursprünglich verhängte Disziplinarstrafe in Höhe von 5.000 Euro rechtskräftig und aufrecht.

Die eingezogene Geldsumme fließt direkt an den Bund und nicht an die betroffene Opferperson. Die finanziellen Konsequenzen treffen somit primär den Täter und die staatliche Kasse. Für die 28 Jahre jüngere Polizeischülerin bleibt jedoch eine weitere rechtliche Option offen. Sie hat die Möglichkeit, individuell vorzugehen, um ihren Anspruch auf Wiedergutmachung durchzusetzen.

Nach dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz steht ihr für die erlittene persönliche Beeinträchtigung ein Schadenersatz von mindestens 1.000 Euro zu. Dieser Betrag ist von der Disziplinarstrafe des Beamten zu trennen. Die Opferperson müsste diesen Anspruch allerdings selbst aktiv geltend machen und dafür sorgen, dass die Schäden kompensiert werden. Das Urteil sendet ein klares Signal regarding den Schutz vor Belästigung im öffentlichen Dienst.