Polizeiaktion Dornbirn: Führerscheinabnahme und Anzeigen wegen Alkoholkontrolle

Polizei Dornbirn: Schwerpunktaaktion mit 118 Atemalkoholtests. Drei Führerscheine eingezogen, zwei Anzeigen wegen Suchtmitteln. Details zu den Vergehen und beteiligten Stellen.

Die Polizei im Bezirk Dornbirn hat am Freitagabend eine gezielte und intensive Schwerpunktaktion im Straßenverkehr durchgeführt. Der Fokus dieser Maßnahmen lag eindeutig auf der Sicherheit im Straßenraum, indem speziell Fahrzeuglenker kontrolliert wurden, die unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Suchtmitteln standen. Die Beamten prüften nicht nur den Zustand der Fahrer, sondern nahmen auch den technischen Zustand der jeweiligen Fahrzeuge unter die Lupe, um potenzielle Gefahrenquellen frühzeitig zu identifizieren.

Umfangreiche Kontrollen und positive Alkotests

Die Einsatzkräfte der Polizei Dornbirn haben im Verlauf der Aktion insgesamt 118 Atemalkoholüberprüfungen durchgeführt. Diese hohe Anzahl an Tests zeigte deutlich, wie ernsthaft die Behörden den Themenkomplex alkoholisierte Fahrer angehen. Bei dieser großen Stichprobe fiel genau ein einzelner Test positiv aus. Dieser einzelne positive Befund führte dazu, dass die entsprechenden rechtlichen Maßnahmen gegen den betroffenen Fahrer eingeleitet wurden. Die strengen Kontrollen dienten dazu, gefährdete Personen vom Straßenverkehr zu isolieren.

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Suchtmittelkonsum und sofortige Eingriffe

Neben den Alkoholtest wurde auch der Einfluss von Drogen und anderen psychoaktiven Substanzen überprüft. Der polizeiärztliche Dienst stellte bei drei weiteren Fahrzeuglenkern eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. Diese drei Fahrer wurden sofort von der Straße genommen. Die Konsequenz für diese drei Fahrzeuglenker war unmittelbar und drastisch: Ihnen wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. Dies ist eine der strengsten Maßnahmen, die die Polizei bei solchen Verstößen verhängen kann, um die Allgemeinheit sofort zu schützen. Zudem wurden zwei Personen wegen des Verdachts auf Suchtmitteldelikte bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Diese Anzeige stellt den nächsten Schritt im juristischen Verfahren dar.

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Weitere Verstöße und beteiligte Dienststellen

Neben den Kontrollen auf Alkohol und Drogen achteten die Beamten auch auf andere Verkehrsverstöße. Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden insgesamt 33 Organmandate eingehoben. Dies sind kleinere Strafen, die oft direkt vor Ort verhängt werden. Darüber hinaus erstattete die Polizei elf weitere Anzeigen wegen unterschiedlicher Verkehrsdelikte an die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn. An der großen Aktion beteiligten sich zwölf Einsatzkräfte verschiedener Polizeidienststellen. Vertreten waren die Polizeiinspektionen Dornbirn, Hohenems, Lustenau, Bregenz und Hard. Zudem waren die Fremdenpolizei Dornbirn, die Landesverkehrsabteilung und die Kantonspolizei St. Gallen mit im Spiel. Der polizeiärztliche Dienst war ebenfalls fest im Einsatz, um die medizinischen Gutachten vor Ort durchzuführen. Diese Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen zeigt die Komplexität und den Aufwand moderner Verkehrskontrolle.