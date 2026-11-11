Polizei warnt vor Bankomatkartenbetrug in Kärnten

Kärntner Polizei ermittelt wegen zweier identischer Betrugsfälle. Zwei 56-jährige Frauen wurden auf Parkplätzen in Villach und Wolfsberg Opfer einer Ablenkungsstrategie.

Zwei unabhängige, aber methodisch identische Straftaten ereigneten sich am Mittwoch im Bundesland Kärnten. Die Kärntner Polizei meldet am Mittwochabend zwei Fälle, bei denen jeweils eine 56-jährige Frau zum Opfer eines gezielten Betrugs wurde. Bei beiden Vorfällen handelte es sich um einen koordinierten Diebstahl der Bankomatkarte kombiniert mit der unbefugten Abhebung von Bargeld.

Modus Operandi des Betrugs

Gegen 11:30 Uhr wurde die erste victim auf einem Parkplatz im Bezirk Villach in der Nähe ihres Pkw angesprochen. Eine unbekannte Person lenkte die Aufmerksamkeit der 56-Jährigen ab, während ein Komplotte die Bankomatkarte aus ihrer Geldtasche auf der Beifahrerseite stahl. Anschließend hoben die Täter Bargeld im niedrig vierstelligen Bereich an einem Automaten ab. Es wird angenommen, dass sie den PIN-Code zuvor beobachtet hatten.

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Rund sieben Stunden später wiederholte sich das Szenario nahezu wortwörtlich auf einem Parkplatz im Bezirk Wolfsberg. Auch hier war das Opfer eine 56-jährige Frau. Der Diebstahl erfolgte erneut durch Ablenkung, wobei die Karte aus dem Fahrzeug entwendet wurde. Die Betroffene bemerkte den Verlust erst später, als mehrere hundert Euro von ihrem Konto abgebucht wurden.

Ermittlungen und Täterbeschreibung

Die Kärntner Polizei führt in beiden Fällen umfangreiche Erhebungen durch. Ein zentrales Thema der Ermittlungen ist die Frage, ob dieselben Tätergruppe hinter beiden Vorfällen steckt. Im Fall in Wolfsberg liegen bereits erste Beschreibungen der beiden unbekannten Personen vor, die zur Identifizierung beitragen könnten.

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In Villach sind die Täter weiterhin unbekannt und nicht beschrieben. Die Ähnlichkeit der Tatabläufe lässt jedoch auf eine organisierte Gruppe schließen, die gezielt nach ungeübten oder abgelenkten Verkehrsteilnehmern sucht. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in den betroffenen Gebieten.

Schutzmaßnahmen für Autofahrer

Experten raten dringend dazu, die Bankomatkarte niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug liegen zu lassen. Besonders gefährdet sind Autos, wenn die Tür offen steht oder die Tasche sichtbar im Innenraum platziert ist. Das Abschließen aller Türen und das Verstecken von Wertsachen ist essenziell, um solchen Diebstählen vorzubeugen.

Des Weiteren sollte die Eingabe des PIN-Codes stets abgeschirmt erfolgen, um das Mitlesen durch Beobachter zu verhindern. Wer sich unsicher fühlt oder von jemandem angesprochen wird, sollte sofort den Ort verlassen und gegebenenfalls die Polizei rufen. Prävention bleibt der effektivste Schutz vor dieser Art von Betrug.