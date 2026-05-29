Polizei verhindert ungekühlten Sushi-Transport in Klagenfurt

Bei einer Verkehrskontrolle in Klagenfurt hat die Polizei einen Lastwagen mit nicht ausreichend gekühltem Sushi und Makis gestoppt. Die Laderaumtemperatur lag bei 22,4 Grad, obwohl kühle Bedingungen für rohen Fisch zwingend erforderlich sind. Der Fahrer, ein Probearbeiter, gab an, mit den Vorschriften nicht vertraut zu sein. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Kulinarische Grenzerfahrungen der wohl eher unangenehmen Art haben aufmerksame Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle in Klagenfurt verhindert. Sie stellten am Mittwoch fest, dass der Laderaum eines Lastwagens nicht gekühlt war - dabei hätte dessen Inhalt, nämlich Sushi und Makis für einen Supermarkt, dringend niedrige Temperatur en benötigt.

Die Beamten kontrollierten im Rahmen ihres Streifendienstes im Stadtgebiet von Klagenfurt den mit Lebensmitteln beladenen Kastenwagen. Unter den verkaufsfertigen Produkten befanden sich auch rohe Delikatessen der japanischen Küche, was besondere Aufmerksamkeit erforderte, denn der Laderaum war offensichtlich nicht gekühlt. Aus diesem Grund wurde die Filialleiterin der Zielfiliale zur Temperaturmessung hinzugezogen, die eine Temperatur von 22,4 Grad im Laderaum feststellte - ganze 18 Grad über den vorgeschriebenen Temperaturen für den Sushi-Transport.

Das Fahrzeug war zwar mit einem Kühlgerät ausgestattet, jedoch war dieses entweder zu schwach eingestellt oder entsprach nicht den erforderlichen Vorschriften. Der Fahrer des Transporters gab an, dass es sein Probetag bei der Firma sei und er sich mit den Vorschriften zum Lebensmitteltransport nicht auskenne. Das Sushi hatte bereits mehrere Kilometer ungekühlt zurückgelegt, da die Fahrt in Graz begann. Der Fahrer wird nun nach dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz angezeigt





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