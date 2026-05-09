Polizei und Stadt Wienদীlichutf zu Schwerpunktaktionen im öffentlichen Raum

Polizei und Stadt Wien durchgeführt eine Schwerpunktaktion im öffentlichen Raum am Freitag, die mit der Start der Alkoholverbotszone und Schutzzone der Drogenhandel-Streit um die Fritz-Imhoff-Park in Wien-Mariahilf einherging.

Am Freitag hat eine Schwerpunktaktion im öffentlichen Raum von Polizei und Stadt Wien stattgefunden. Zum Start der Alkoholverbotszone beim Wiener Westbahnhof und der Schutzzone zur Eindämmung des Drogenhandels um den Fritz-Imhoff-Park in Wien-Mariahilf am Freitag hat es gleich zahlreiche Anzeigen gegeben.

Die Polizei hat berichtet, dass es insgesamt 58 Verwaltungsverfahren wurden durchgeführt wegen Missachtungen der Bestimmungen in den beiden Zonen und/oder gegen fremde Rechtsverordnungen. Sie betonten jedoch, dass Aufklärung über die neuen Maßnahmen der Priorität sei. Im Zusammenarbeit mit der „Gruppe Sofortmaßnahmen“ der Stadt und der Landespolizeidirektion fand eine generelle, umfangreiche Schwerpunktaktion im öffentlichen Raum statt. Sie führte zu den Ausfertigungen von 288 Identitäten und zu 21 Sicherstellungen von Drogen sowie zu 15 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz.

Insbesondere waren die Verkehrsbereiche kontrolliert, wo es zu 62 Anzeigen kam, vorrangig wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, Suchtgifttatbeständen und Telefonierens ohne Freisprecheinrichtung, sowie zum Zeitpunkt 20 Organmandate





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