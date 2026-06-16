Die Polizei und das Heer haben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres über 5000 Einbrüche gemeldet, während die Zahl der Schleppern stark abnahm. Dies ist ein deutliches Zeichen für die Überlastung des Systems und die Notwendigkeit für eine schnellere Reaktion.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden so viele Einbrüche gemeldet, wie in einem einzigen Tag vor einigen Jahren. Während die Zahl der Einbrüche in den letzten Jahren stark zurückgegangen war, hat sich die Polizei und das Heer in diesem Jahr bereits im ersten Halbjahr mit über 5000 gemeldeten Einbrüche n konfrontiert.

Dies ist ein deutliches Zeichen für die Überlastung des Systems und die Notwendigkeit für eine schnellere Reaktion. Die Polizei hat jedoch die Zahl der Einbrüche in den letzten Jahren stark reduziert, und zwar bereits im letzten Jahr. In den letzten zwölf Monaten wurden fast 5000 Schutzsuchende festgenommen, während die Zahl der Schleppern, die inhaftiert wurden, stark abnahm. In den letzten zwölf Monaten wurden fast 6 Schleppern festgenommen, während die Zahl der Einbrüche stark abnahm.

Die Polizei hat jedoch die Zahl der Einbrüche in den letzten Jahren stark reduziert, und zwar bereits im letzten Jahr. In den letzten zwölf Monaten wurden fast 5000 Schutzsuchende festgenommen, während die Zahl der Schleppern, die inhaftiert wurden, stark abnahm. In den letzten zwölf Monaten wurden fast 6 Schleppern festgenommen, während die Zahl der Einbrüche stark abnahm. Die Polizei hat jedoch die Zahl der Einbrüche in den letzten Jahren stark reduziert, und zwar bereits im letzten Jahr





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