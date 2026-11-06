Polizei Tirol: 221 Schwerfahrzeuge kontrolliert, 1095 Übertretungen festgestellt

Bei einer landesweiten Aktion prüfte die Polizei Tirol am Donnerstag 221 Schwerverkehrsfahrzeuge. Dabei wurden 1095 Verwaltungsübertretungen registriert, darunter 784 Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie technische Mängel.

Die Polizei Tirol hat am Donnerstag im Rahmen einer landesweiten Schwerpunktaktion 221 Schwerfahrzeuge und deren Lenker überprüft. Bei dieser umfassenden Kontrolle wurden insgesamt 1095 Verwaltungsübertretungen registriert, wobei der überwiegende Teil auf Verstöße gegen die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten zurückzuführen war.

Umfangreiche Kontrolle von Schwerverkehr und Fahrzeugen

Der Einsatz der Polizeibeamten erstreckte sich über einen Zeitraum von 9 bis 17 Uhr an verschiedenen Standorten im Bundesland Tirol. Die Kontrollpunkte wurden strategisch auf den Haupttransitrouten A12, A13 und S16 sowie im weiteren Straßennetz Tirols eingerichtet. Zu den überwachten Standorten zählten die Fernpassstraße, die Reschenstraße, die Loferer Straße, die Drautalstraße, die Seefelder Straße, die Tiroler Straße, die Zillertalstraße und die Achenseestraße.

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Bei den Kontrollen stand die Prüfung der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten im Fokus. Zusätzlich wurde der technische Zustand der Fahrzeuge, die ordnungsgemäße Beladung und Ladungssicherung sowie die Einhaltung der Vorschriften für Gefahrguttransporte genau untersucht. Auch die Ausrüstung der Lkw und die Befolgung des Güterbeförderungsgesetzes wurden von den Einsatzkräften überprüft.

Zur Unterstützung der Polizei waren bei dieser Maßnahme Techniker des Landes Tirol und der Asfinag vor Ort. Diese spezialisierten Kräfte halfen dabei, den technischen Zustand der Fahrzeuge fachgerecht zu beurteilen und mögliche Mängel an Bremsen, Reifen, Radlagern oder der Beleuchtung zu identifizieren.

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Detailanalyse der 1095 registrierten Übertretungen

Die Statistik der festgestellten Verstöße zeigt ein klares Bild der häufigsten Mängel. Mit Abstand am häufigsten wurden 784 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. An zweiter Stelle folgten 125 Beanstandungen aufgrund technischer Mängel an den Fahrzeugen.

Weitere 153 Übertretungen betrafen gewerberechtliche Vorschriften, die Fahrzeugausrüstung, die Gurtpflicht sowie bestehende Fahrverbote. Die Polizei registrierte zudem 22 Fälle von Gewichtsüberschreitungen, neun Verstöße gegen die Gefahrgutvorschriften und zwei Vorfälle mit fehlender oder unzureichender Ladungssicherung.

Schwere Eingriffe bei Sicherheitsmängeln und Straftaten

In mehreren Fällen ergriff die Polizei drastische Maßnahmen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. Vier Lenkern wurde vorübergehend die Weiterfahrt untersagt. Sie durften ihren Transport erst fortsetzen, nachdem der gesetzmäßige Zustand des Fahrzeugs oder der Person hergestellt worden war.

Wegen technischer Mängel und drohender Gefahr im Verzug nahm die Polizei drei Kennzeichen ab. Diese Fahrzeuge durften nicht weiterfahren, bis die gravierenden Sicherheitsmängel behoben sind. Dies dient dazu, unfähige oder unsichere Lkw aus dem Verkehr zu ziehen.

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Zudem brachte die Polizei fünf mutmaßliche Fälle von Fälschungen von Beweismitteln zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck. In vier Fällen sollen die Aufzeichnungen über Lenk- und Ruhezeiten manipuliert worden sein. In einem weiteren Fall soll ein Frachtbrief gefälscht worden sein, um ein bestehendes Lkw-Fahrverbot zu umgehen.

Finanzielle Sanktionen und internationale Zusammenarbeit

Neben den direkten strafrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Maßnahmen wurden auch finanzielle Sanktionen verhängt. Von ausländischen Verkehrsteilnehmern wurden in 147 Fällen Sicherheitsleistungen eingehoben. Diese Gelder dienen als Kaution für die zu erwartenden Strafverfahren oder Bußgelder.

Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden und Einrichtungen war bei dieser landesweiten Aktion entscheidend. Die Einbindung von Technikern aus dem Landesdienst und der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (Asfinag) zeigte, wie effizient behördliche Ressourcen gebündelt werden können, um die Sicherheit im Schwerverkehr zu gewährleisten.

Durch die strikte Durchsetzung der Regeln soll nicht nur die Sicherheit auf den Tiroler Straßen erhöht werden, sondern auch faire Wettbewerbsbedingungen für die Fahrer geschaffen werden, die sich an die Vorschriften halten. Die hohen Zahlen an Übertretungen unterstreichen die Notwendigkeit solcher regelmäßiger Kontrollen.