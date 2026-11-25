Die Polizei Innsbruck fahndet nach einem E-Scooter-Lenker nach einem Unfall am Innrain. Eine 38-Jährige wurde verletzt, ein zweites Fahrzeug prallte auf.

Die Polizeiinspektion Innsbruck sucht aktuell nach der Identität eines unbekannten E-Scooter-Fahrers, der am frühen Mittwochmorgen Zeuge eines Verkehrsunfalls wurde und diesen ohne Stationbleiben verließ. Bei dem Vorfall an der Kreuzung von Holzhammerstraße und Innrain in Innsbruck kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 38-jährige Pkw-Fahrerin zu Schaden kam. Die Sicherheitskräfte gehen davon aus, dass der junge Mann den Unfallhergang beobachtete, sich aber nicht für eine Anzeige zur Verfügung stellte.

Unfallhergang am frühen Morgen

Der Vorfall ereignete sich gegen 06:20 Uhr an der Kreuzung Innrain in Innsbruck. Die 38-Jährige steuerte ihr Fahrzeug die Holzhammerstraße in nördlicher Richtung entlang. Als sie an der Ampelkreuzung mit dem Innrain ankam, signalisierte die Lichtsignalanlage für ihre Fahrtrichtung einen Grünblinkers, was das Abbiegen nach rechts erlaubte. Sie reduzierte ihre Geschwindigkeit und bereitete die Kurve vor, als ihr plötzlich ein dunkel gekleideter Lenker eines E-Scooters auftrat.

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Dieser E-Scooter-Fahrer nutzte den Schutzweg, um die Straße in südlicher Richtung zu queren. Die Autofahrerin erkannte die potenzielle Gefahr früh genug und trat sofort auf die Bremse. Durch ihre schnelle Reaktion konnte sie einen Zusammenstoß mit dem Scooter vollständig vermeiden. Sie blieb an der Kreuzung stehen, um die Situation zu prüfen und abzuwarten, ob weitere Hindernisse zu erwarten waren.

Auffahrunfall durch folgenden Pkw

Obwohl die 38-Jährige den Scooter rechtzeitig ausweichen konnte, wurde der Unfall noch nicht vermieden. Ein hinter ihr fahrender 27-jähriger Autofahrer war nicht in der Lage, sein Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen. Er prallte mit seinem Pkw gegen das Heck des vor ihm stehenden Wagens der 38-Jährigen. Dieser Aufprall verursachte einen blechschaden, führte aber vor allem zu einer Körperverletzung der vorderen Fahrerin.

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Die 38-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades durch die Wucht des Aufpralls. Sie war jedoch nicht an der Stelle betäubt oder schwer genug verletzt, um einen Rettungswagen auf der Stelle benötigen zu können. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung, um die Verletzungen medizinisch abklären zu lassen. Der 27-jährige Lenker des auffahrenden Wagens blieb im Fahrzeug, nachdem der Zusammenstoß erfolgt war.

Fahndung nach Fluchtfahrer

Die Polizei Innsbruck nimmt an, dass der E-Scooter-Fahrer den Unfallhergang deutlich mitverfolgt hat. Laut ersten Erkenntnissen der Beamten sah der junge Mann, wie das hintere Auto die 38-Jährige traf. Dennoch brach er den Vorgang ab und fuhr auf dem Gehsteig in Richtung Süden weiter, ohne die Spur zu hinterlassen oder die zuständige Dienststelle zu informieren. Dieses Verhalten wird als Fahrerflucht oder zumindest als Untätigkeit bei einem Unfall gewertet.

Die Ermittler suchen nun intensiv nach dem jungen Mann. Er trug bei dem Vorfall dunkle Kleidung, was die Identifizierung erschwert. Die Verkehrsinspektion Innsbruck appelliert ausdrücklich an die Bevölkerung, besonders an jene Personen, die sich am Mittwochfrüh in der Nähe der Kreuzung Holzhammerstraße und Innrain aufhielten. Wer den E-Scooter-Fahrer erkennen konnte oder Zeuge des gesamten Hergangs wurde, ist gefordert.

Kontakt und weitere Schritte

Betroffene Bürger oder Augenzeugen werden aufgefordert, sich unverzüglich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck zu melden. Die Polizei benötigt aktuelle Informationen, um den Fluchtfahrer ausfindig zu machen und die Umstände des Unfalls vollständig aufzuklären. Für Hinweise steht die Telefonnummer 059133/7591-100 zur Verfügung. Die Ermittlungen laufen bereits, und jede noch so kleine Information kann zur Identifizierung des E-Scooter-Lenkers beitragen.