Polizei rückt in OÖ-Liga-Rettungslauf aus Bad Ischl

Nach einem dramatischen Spiel verurteilten Hooligans mehrere Heimspiele ein, nachdem sie aggressiv gegen gegnerische Unterstützung, den Schiedsrichter und Fans aufgetreten waren. Die Polizei reagierte prompt.

Die Polizei stand am Samstagabend nach einem OÖ-Liga-Match in Bad Ischl im Einsatz, nachdem nach dem 3:2-Sieg im ersten Spiel unter dem neuen Bad Ischl -Trainer Peter Halada eskalierte die Situation derart, dass die Exekutive einschreiten musste.

Laut Polizei waren etwa 15 aggressive und teils maskierte Anhänger des Tabellenführers Steyr gegen 19:10 Uhr auf den Platz gestürmt und hatten versucht, auf gegnerische Fans und den Schiedsrichter loszugehen. Als die ersten Polizeistreifen eintrafen, flüchtete ein Teil der Hooligans aus dem Stadion. Ein Großteil der noch übriggebliebenen Fans wurde eingekesselt, um die Identitäten festzustellen. Gute Fans können verlieren, schlechte Fans müssen randalieren.

Die Übeltäter ausforschen und aus der Fangemeinde ausschließen, dann regelt sich das von selber





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