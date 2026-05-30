Polizei leitet Verfahren nach Fan-Ausschreitungen vor Champions-League-Finale ein

Unbekannte Fans beider Finalmannschaften lieferten sich Straßenschlachten und zündeten Pyrotechnik. Die Polizei in Ungarn und Frankreich ist mit einem Großaufgebot präsent, um Krawalle wie im Vorjahr zu verhindern.

Die Polizei hat am Samstag eine offizielle Stellungnahme zu Zwischenfällen zwischen Fans der beiden Finalteilnehmer abgegeben. In der Mitteilung wurde von "Schlägereien unter mehreren Fans" gesprochen und bekanntgegeben, dass "wegen des Verdachts auf kollektive Randalierung ein Verfahren gegen unbekannte Täter" eingeleitet wurde.

Derzeit laufen Auswertungen von Kameraaufnahmen, um die Beteiligten zu identifizieren. In sozialen Medien kursierende Videos zeigen, wie Anhänger beider Vereine aufeinander losgingen und Leuchtraketen zündeten. Bis zum frühen Nachmittag wurden keine weiteren Auseinandersetzungen gemeldet. Zum Endspiel, das um 18.00 Uhr live auf Canal+, Sky und im ZDF übertragen wird, hat die ungarische Polizei ein großes Sicherheitsaufgebot von rund 4.000 Einsatzkräften mobilisiert.

In der Puskas-Arena werden über 60.000 Fans erwartet, zusätzlich sollen Zehntausende Anhänger ohne Ticket in Budapest sein. Parallel sind im Großraum Paris 8.000 Polizeibeamte und 2.500 Feuerwehrleute im Einsatz, landesweit sind 22.000 Polizistinnen und Polizisten aufgeboten. Diese Maßnahmen sollen massive Ausschreitungen wie beim Champions-League-Finale des Vorjahres verhindern. Damals gab es zwei Tote, knapp 200 Verletzte, über 500 Festnahmen und fast 700 Brände, vor allem von Autos, in Paris.

Die Behörden in beiden Ländern zeigen sich entschlossen, diesmal solche Szenarien zu vermeiden. Die ungarischen Einsatzkräfte kontrollieren gezielt die Anreisewege und öffentlichen Plätze, während die französische Polizei mit einem starken Präsenzkonzept in der Hauptstadt und anderen potenziellen Brennpunkten auftritt. Trotz der historischen Vorbelastung erwarten die Sicherheitsbehörden, dass die umfassenden Vorbereitungen eine Wiederholung der Chaostage vom letzten Jahr verhindern. Das Spiel selbst soll unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden, um einen friedlichen Verlauf zu gewährleisten





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