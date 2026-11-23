Ein 28-jähriger Lenker wurde bei einem Vorfall an der B1 bei Lambach verletzt, als eine Eisplatte die Windschutzscheibe durchschlug. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zum Gegenfahrzeug.

Die Polizeiinspektion Lambach ermittelt aktuell in einem schweren Verkehrsvorfall, der sich am Montag, den 18. November 2024, gegen 7.00 Uhr auf der Bundesstraße B1 ereignet hat. Der Unfallort liegt im Bereich von Edt bei Lambach im Bezirk Wels-Land, wo ein 28-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Vöcklabruck durch eine eisige Gefahr schwer verletzt wurde. Die Ermittler sind auf der Suche nach Zeugen, um die Umstände des Vorfalls aufzuklären und das Fluchtfahrzeug zu identifizieren.

Hergang des Vorfalls mit Eisplatte an der B1

Der 28-jährige Mann befand sich zu dem Zeitpunkt auf seiner Fahrt von Lambach kommend in Richtung der Stadt Wels. Bei der Einfahrt in den Bereich Unterroithen kam ihm ein anderes Fahrzeug entgegen, bei dem es sich nach Angaben der Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Lastkraftwagen mit angehängtem Auflieger handelte. Während die beiden Fahrzeuge aneinander vorbeifuhren, kam es zu einem kritischen Ereignis, das den Unfallauslöser bereitete.

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Entscheidend für den weiteren Verlauf war, dass sich mehrere große Eisplatten vom Planendach des entgegenkommenden Nutzfahrzeugs lösten. Eine dieser Eisplatten wurde durch die Luftströmung und den Druck der vorbeifahrenden Wagen in die Höhe geschleudert. Die Geschwindigkeit und der Winkel des Aufpralls waren so massiv, dass die Eisplatte die Windschutzscheibe des Pkw des 28-Jährigen vollständig durchschlug.

Verletzung des Lenkers und Einsatz der Rettungskräfte

Der Aufprall der Eisplatte führte unmittelbar zu einer Verletzung des Fahrers. Seine genauen medizinischen Verletzungen werden nicht detailliert genannt, doch das schnelle Eingreifen von Passanten rettete dem Mann das Leben. Eine nachfolgende Autofahrerin, die den Vorfall mitbekam, alarmierte sofort die Rettungskräfte. Diese trafen rasch am Unfallort ein, um dem Verletzten Erste Hilfe zu leisten und ihn medizinisch zu versorgen.

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Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der 28-jährige Mann von den Helfern in das Klinikum Wels verbracht, um dort weiter behandelt zu werden. Die Lage des Verletzten wird als stabil beschrieben, doch der psychische und physische Schock eines derartigen Vorfalls ist nicht zu unterschätzen. Die Polizei bestätigt, dass der Verletzte das Bewusstsein nicht vollständig verlor und kooperativ mit den Helfern war.

Ermittlungen und Identitätsfindung des Fluchtfahrzeugs

Ein zentrales Problem für die polizeilichen Ermittlungen ist, dass das Kennzeichen des Lastkraftwagens mit Anhänger unbekannt geblieben ist. Da der Lkw den Ort des Geschehens nicht verließ, um den Lenker zu kontrollieren, gilt das Fahrzeug de facto als flüchtig. Die Polizeiinspektion Lambach geht davon aus, dass es sich nicht um einen vorsätzlichen Angriff handelt, sondern um ein unglückliches Zusammentreffen, bei dem die Ladungssicherung am Lkw mangelhaft war.

Trotz der fehlenden Kennzeichnung gehen die Beamten davon aus, dass die Eisplatte vom Planendach des Lkw stammte. Dies deutet auf eine fehlende oder unzureichende Sicherung der Ladung oder des Plane selbst hin. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die den Lkw oder den Anhänger erkennen könnten. Wer das Fahrzeug in der Nähe des Unfallorts gesehen hat, wird geboten, sich bei den Ermittlern zu melden.

Zeugenaufruf und Kontakt zur Polizeiinspektion Lambach

Die Polizeiinspektion Lambach appelliert an die Öffentlichkeit, insbesondere an Verkehrsteilnehmer, die sich am Montagmorgen im Bereich Edt bei Lambach auf der B1 befanden, mitzuhelfen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, oder Personen mit konkreten Hinweisen zum Unfallgeschehen und zum flüchtigen Fahrzeug werden dringend um Kontaktaufnahme gebeten.

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Jedes Detail kann dabei helfen, den Unfallhergang genau zu rekonstruieren und rechtliche Schritte gegen den Halter oder Lenker des Lkw einzuleiten, falls eine fahrlässige Ladungssicherung vorlag. Die Polizeiinspektion Lambach erreicht man unter der Telefonnummer 059133/4183. Wer Hinweise hat, sollte diese so schnell wie möglich melden, um die Fahndung nach dem Lkw mit Anhänger zu unterstützen.