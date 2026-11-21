Polizei festigt 26-Jährigen in Klagenfurt wegen Cannabis-Besitzes. Die Tatortuntersuchung in der Werkstatt führte zur Festnahme und Durchsuchung.

Die Polizei Klagenfurt hat am 20. November 2023 eine bemerkenswerte Ermittlungstaktik angewandt, um ein größeres Paket Cannabis zu sichern und zwei Tatverdächtige festzunehmen. Der Vorfall entwickelte sich nach einer Meldung eines Mitarbeiter einer Autowerkstatt gegen 10.20 Uhr, der einen verdächtigen Fund in einem Fahrzeug registriert hatte. Der Angestellte war auf den Gegenstand aufmerksam geworden und hat die Sicherheitsbehörden unverzüglich verständigt, was den Beginn der polizeilichen Aktionen auslöste.

Ermittlungen nach verdächtiger Fahrzeugmeldung

Die am Tag des Vorfalls eintreffenden Beamten stellten bei ihrem Eintreffen in der Werkstatt fest, dass das betreffende Auto den Ort des Geschehens bereits verlassen hatte und nicht mehr auffindbar war. Eine zunächst eingeleitete Fahndung blieb aufgrund der fehlenden Fahrzeugdaten zunächst ergebnislos. Die Ermittler mussten daher auf eine alternative Strategie zurückgreifen, um die Fahrzeugführer wieder an den Tatort zurückzuverfolgen und einen direkten Kontakt zu den Personen herzustellen.

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Rückkehr durch fingierten Werkzeug-Verlust

Um die Rückkehr der Lenker zu erzwingen, nutzen die Polizeibeamten den Vorwand, dass ein wichtiges Werkzeug im Wagen des Fahrzeugs vergessen worden sei. Dieser Betrug führte schließlich dazu, dass der Lenker zurückkehrte. Bei dieser Gelegenheit hielt die Polizei die beiden Insassen des Wagens an. Dabei handelte es sich um einen 26-jährigen Mann aus Klagenfurt und eine 25-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt. Beide Personen wurden aufgrund des schweren Verdachts vorläufig in Gewahrsam genommen.

Reaktion der Festgenommenen und Rechtslage

Bei der Festnahme befand sich das zuvor gemeldete Cannabispaket nicht mehr im Fahrzeug, da es bereits entfernt worden war. Die 25-jährige Frau gab an, keinerlei Kenntnis vom Versteck des Drogenpakets gehabt zu haben und bestreitet jegliches Wissen um die Straftat. Im Gegensatz dazu verweigerte der 26-jährige Mann zunächst jegliche Kooperation mit den ermittelnden Beamten. Seine Aussageverweigerung gab den Ausschlag für weitere strafrechtliche Schritte.

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Gerichtliche Hausdurchsuchung angeordnet

Weil der Mann die Mitwirkung verweigerte, ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine gerichtlich bewilligte Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des 26-Jährigen an. Ziel dieser Maßnahme war die Sicherung des vermissten Cannabis-Pakets und der Nachweis des Besitzes. Die Durchsuchung fand anschließend statt, um die Beweislage für das anhängige Verfahren zu verbessern und den Tatbestand des Drogenbesitzes rechtlich zu untermauern.

Die rechtlichen Konsequenzen für die beiden Inhaftierten fallen unterschiedlich aus. Da sich der Tatverdacht gegen die 25-jährige Frau aus Völkermarkt nicht erhärtete und keine Beweise vorlagen, wurde sie aus der Haft entlassen. Gegen den 26-jährigen Mann hingegen wurde eine Anzeige erstattet. Die Polizei hat gegen ihn eine Anordnung auf freiem Fuß verfügt, was bedeutet, dass das Ermittlungsverfahren gegen ihn weitergeht, er jedoch nicht mehr in Untersuchungshaft sitzt.