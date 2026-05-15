Polizei führt Schwerpunktkontrollen für E-Scooter durch und erörtert neue Bestimmungen

Die Polizei hat am 13. Mai in allen vier Vorarlberger Bezirken Schwerpunktkontrollen durchgeführt, um die Einhaltung neuer Bestimmungen für E-Scooter zu überprüfen. Dabei wurden rund 35 E-Scooter überprüft. Besonders auffällig war die neu eingeführte Helmpflicht für E-Scooter-Lenkerinnen und -Lenker bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, die von drei Personen nicht eingehalten wurde. Auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h wurde mehrfach überschritten. Die betroffenen Personen wurden informiert und abgemahnt.

Bei Schwerpunktkontrollen in allen vier Vorarlberger Bezirken hat die Polizei am 13. Mai rund 35 E-Scooter überprüft. Die neu eingeführte Helmpflicht für E-Scooter -Lenkerinnen und -Lenker bis zum vollendeten 16.

Lebensjahr wurde von drei Personen eingehalten. Fünf Lenkerinnen und Lenker unter 16 Jahren trugen keinen Helm. Nach eigenen Angaben war ihnen die für sie geltende Helmpflicht nicht bekannt. Zwölf E-Scooter waren nicht mit Blinkern ausgestattet beziehungsweise noch nicht entsprechend nachgerüstet worden.

Der Großteil der betroffenen Lenkerinnen und Lenker gab an, von dieser gesetzlichen Neuerung noch nichts gewusst zu haben. Die betroffenen Personen wurden über die neuen Bestimmungen informiert und abgemahnt. Im Zusammenhang mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h mussten mehrere Anzeigen erstattet werden. Bei fünf E-Scootern wurden erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

Ein E-Scooter erreichte eine Geschwindigkeit von 70 km/h, ein weiterer 52 km/h. Drei weitere E-Scooter wurden mit Geschwindigkeiten von über 40 km/h gemessen





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