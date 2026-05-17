Polizei führt "Aktion scharf" in Wien, 205 Alkovortests und 11 Alkoholanzeigen

Die Wiener Polizei führte eine "Aktion scharf" durch, bei der ein Prostitutions-Kombi ins Netz ging und 205 Alkovortests durchgeführt wurden.

Durch das engagierte und konsequente Handeln der eingesetzten Beamten konnte ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit geleistet werden. (Archivbild)In Wien führte die Polizei von Mittwoch auf Donnerstag eine "Aktion scharf" durch.

Dabei ging den Beamten ein Prostitutions-Kombi ins Netz. Die Stadtpolizeikommandos Margareten, Josefstadt, Ottakring und Döbling führten zwischen Mittwoch und Donnerstag eine koordinierte Schwerpunktaktion, insbesondere im Bereich der Verkehrs- und Fremdenpolizei, durch. An dem Einsatz waren auch rechtskundige Bedienstete der Polizeikommissariate sowie Bedienstete der Landesfahrzeugprüfstelle beteiligt. Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!

Unter den kontrollierten Fahrzeugen befand sich ein zur Ausübung der Prostitution verwendeter Kleintransporter, bei dem eine gebrochene Blattfeder festgestellt wurde. Es erfolgte die Kennzeichenabnahme aufgrund von Gefahr im Verzug.

Zudem wurden einem Sportwagen nach einer Lärmmessung die Kennzeichen abgenommen, da das zulässige Standgeräusch um 35,9 Dezibel erheblich überschritten wurde. Die Bilanz der "Aktion scharf" hatte es in sich: Es kam insgesamt zu 205 Alkovortests sowie 4 Alkomatteste mit 11 Alkoholanzeigen. Zwei Lenker wurden wegen Suchtgiftbeeinträchtigung angezeigt, es kam zu zwei Führerscheinabnahmen.

Darüber hinaus stellten die Beamten 37 Strafverfügungen durch rechtskundige Bedienstete aus, weiters kam es zu 258 sonstigen Verkehrsanzeigen. 82 Anzeigen hagelte es nach dem Kraftfahrzeuggesetz, 22 Lenker waren viel zu schnell unterwegs. Neben 114 Organmandaten und 10 Kennzeichenabnahmen gab es noch 7 besondere Fahrzeugüberprüfungen





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