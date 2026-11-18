Ein 12-jähriger Junge wurde in Fritzens-Wattens beim Diebstahl von E-Scootern erwischt. Die Polizei sicherte insgesamt sechs Fahrräder und ermittelt wegen mehrfacher Tatbestände.

Die Polizeibeamten der Inspektion Wattens in Tirol haben einen zwölfjährigen Jungen am Bahnhof Fritzens-Wattens auf frischer Tat ertappt, als dieser versuchte, ein Elektrofahrrad zu entwenden. Der Tatverdächtige, ein österreichischer Schüler, wurde im Laufe der Ermittlungen mit einer Serie von Diebstählen in Verbindung gebracht, die sich über mehrere Wochen in der Umgebung des Bahnhof s ereignet haben. Die Polizei konnte das Tatgeschehen durch gezielte Überwachungsaufnahmen und die Sicherstellung der gestohlenen Fahrzeuge klar klären.

Klare Fakten zum E-Scooter-Diebstahl in Tirol

Seit Anfang September des Jahres sind im direkten Umfeld des Bahnhofs Fritzens-Wattens insgesamt sechs E-Scooter verschwunden. Von diesen sechs Verschwindungsfällen haben drei Angehörige der Öffentlichkeit Anzeige bei der Polizei erstattet, was den Ermittlungsdruck in der Region deutlich erhöhte. Die Beamten der lokalen Polizeiinspektion reagierte auf die Häufung der Vorfälle mit einer intensiven Überprüfung des Tatorts und der Installation zusätzlicher Überwachungsmaßnahmen.

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Am vergangenen Dienstag früh, genauer gegen 7:30 Uhr, patrouillierte eine Streife der Polizei in der Nähe des Bahnhofs. In diesem Zeitraum beobachteten die Sicherheitskräfte einen zwölfjährigen Buben, der dabei erwischt wurde, wie er versuchte, eines der E-Scooter zu stehlen. Die Beamten griffen prompt ein und nahmen den Jugendlichen fest. Im Anschluss an die Festnahme kam bei der Befragung heraus, dass der Junge nicht nur an diesem Tag, sondern bereits in den vorangegangenen Wochen mehrere Fahrzeuge gestohlen hatte.

Erkenntnisse der Polizei zu den Tatbeständen

Während des Verhörs gab der zwölfjährige Verdächtige zu, in den vergangenen Wochen mindestens fünf E-Scooter gestohlen zu haben. Die Polizei konnte bei der Durchsuchung des Tatorts und im weiteren Verlauf der Ermittlungen zwei dieser Fahrzeuge direkt am Bahnhof Fritzens-Wattens sicherstellen. Diese Beweismittel bildeten den ersten wichtigen Schritt, um die Serie der Diebstähle lückenlos zu dokumentieren und die Identität des Täters eindeutig zuzuordnen.

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Die Ermittlungsbehörden erweiterten ihren Ermittlungsradius schnell und untersuchten auch die private Wohnung eines gleichaltrigen deutschen Freundes des Tatverdächtigen. Bei einer darauffolgenden Durchsuchung dieser Wohnung stießen die Beamten auf drei weitere gestohlene E-Scooter. Alle sechs insgesamt sichergebrachten Fahrzeuge ließen sich eindeutig den Vorfällen am Bahnhof Fritzens-Wattens zuordnen, was die Beweislage gegen den Jungen massiv verstärkte.

Rechtliche Konsequenzen und weitere Schritte

Insgesamt wird der zwölfejährige Junge nun mit sechs vollendeten oder versuchten Diebstählen von E-Scootern in Verbindung gebracht. Die Polizeiinspektion Wattens hat den aktuellen Stand der Ermittlungen zusammengefasst und einen entsprechenden Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck übermittelt. Die Staatsanwaltschaft wird nun entscheiden, wie das weitere Vorgehen in diesem Fall aussehen wird.

Ein entscheidender Aspekt für das weitere Verfahren ist das Alter des Tatverdächtigen. Da der Junge erst zwölf Jahre alt ist, gilt er nach geltendem Recht in Österreich noch nicht als strafmündig. Das bedeutet, dass er für seine Taten nicht vor einem ordentlichen Strafrichter angezeigt werden kann. Die rechtlichen Maßnahmen konzentrieren sich daher auf erzieherische und familienrechtliche Schritte, anstatt auf eine strafrechtliche Verurteilung, wobei die Staatsanwaltschaft Innsbruck die weitere Prozessführung steuert.