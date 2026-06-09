Polizei fahndet nach viertem Verdächtigen in Steiermark-Mordfall

Die Polizei fahndet nach einem vierten Verdächtigen in dem Mordfall in der Steiermark. Die Festnahmen der drei Männer im Alter von 26, 36 und 44 Jahren, die im Großraum Mailand leben, wurden auf Grundlage europäischer Haftbefehle und Ermittlungsanordnungen der Justiz in Graz vorgenommen. Das Opfer, ebenfalls ein ägyptischer Staatsbürger, sei von den Verdächtigen schwer misshandelt, seiner Freiheit beraubt und weiteren schweren Übergriffen ausgesetzt worden.

Nach einem vierten Verdächtigen wird noch gefahndet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den vier ägyptischen Staatsangehörigen werden neben dem versuchten Mord auch Freiheitsberaubung und sexuelle Gewalt in der Steiermark vorgeworfen.

Die Festnahmen der drei Männer im Alter von 26, 36 und 44 Jahren, die im Großraum Mailand leben, wurden auf Grundlage europäischer Haftbefehle und Ermittlungsanordnungen der Justiz in Graz vorgenommen. Nach einem 41 Jahre alten Mitbeschuldigten wird weiterhin gefahndet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Graz sollen sich die Taten am 8. Februar in Österreich ereignet haben.

Das Opfer, ebenfalls ein ägyptischer Staatsbürger, sei von den Verdächtigen schwer misshandelt, seiner Freiheit beraubt und weiteren schweren Übergriffen ausgesetzt worden. Dabei sollen die Beschuldigten auch Schlagwaffen und eine Schusswaffe eingesetzt haben. Die Ermittlungen auf italienischer Seite führte die Mailänder Polizei. Die Staatsanwaltschaft Graz hat eine umfassende Ermittlung aufgenommen, um die Taten aufzuklären.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem vierten Verdächtigen. Die Öffentlichkeit wird gebeten, alle Informationen, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten, an die Polizei zu melden





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