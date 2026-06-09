Polizei ermittelt gegen ungarische Drogenbande

Die Polizei ermittelt gegen eine ungarische Drogenbande, die Suchtgift aus den Niederlanden und Ungarn in den Bezirk Braunau geschmuggelt haben soll. Die Mitglieder der Bande sollen ihre Ware vorwiegend in Lokalen in Mattighofen und in Industriebetrieben im Mattigtal verkauft haben.

In den vergangenen Wochen ermittelte die Polizei gegen eine ungarische Drogenbande, die Suchtgift aus den Niederlanden und Ungarn in den Bezirk Braunau geschmuggelt haben soll.

Die Mitglieder der Bande sollen ihre Ware vorwiegend in Lokalen in Mattighofen und in Industriebetrieben im Mattigtal verkauft haben. Zunächst nahm die Polizei einen 52-jährigen Ungarn in Eggelsberg fest, der Methamphetamin von Budapest nach Österreich geschmuggelt hatte. Der Verdächtige soll bereits in den vergangenen vier Monaten immer wieder getan haben.

Darüber hinaus soll der Verdächtige seine frühere Lebensgefährtin mehrmals vergewaltigt haben. Die Ermittler trafen die Frau in einem Zimmer in einer Arbeiterunterkunft. Dort fanden die Polizisten auch eine Schreckschusspistole. Die Frau gab an, die zum Schutz vor ihrem früheren Lebensgefährten angeschafft zu haben.

Der 52-Jährige wurde in die Justizanstalt gebracht. Ermittlungen zufolge soll der Verdächtige die Drogen nicht nur selbst geschmuggelt, sondern auch von drei Landsmännern in Mattighofen bezogen haben. Zwei Verdächtige, 23 und 32 Jahre, forschte die Polizei in einer Unterkunft in Mattighofen aus. Dort entdeckten die Beamten auch Amphetamin und Verkaufsutensilien.

In einer Bunkerwohnung eines in Mattighofen fanden die Beamten Ende April 1650 Ecstasy-Tabletten und einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Der Beschuldigte (38) wurde festgenommen. Er ist geständig. Er soll - zum Teil mit seinen Komplizen - etwa 3,5 Kilo Amphetamin und 3000 Ecstasy-Tabletten von Amsterdam nach Österreich geschmuggelt haben.

Verkauft wurden die Drogen großteils bei Veranstaltungen der rumänischen Community in Mattighofen und in Industriebetrieben im Mattigtal. Parallel dazu ermittelte die Polizei auch wegen offenen Drogenhandels im Stadtgebiet von Braunau. Anlass waren Anzeigen wegen Dealens in Parks in der Innenstadt. Dabei ging der Polizei ein 19-Jähriger ins Netz.

Der Mann soll seit März über Social-Media-Profile mindestens 120 Gramm Kokain und 1,2 Kilo Marihuana von Lieferanten aus Deutschland gekauft, nach Österreich gebracht und im Raum Braunau verkauft haben. Die Drogen lagerte er in Kellerabteilen und Dachböden von Wohnhäusern, zu denen er sich Zutritt verschafft hatte. Bei der Durchsuchung einer Bunkerwohnung nahmen die Polizisten den 19-Jährigen und einen Komplizen (23) vorläufig fest. Der 23-Jährige soll die Wohnung zum Verpacken von Drogen zur Verfügung gestellt haben.

Neben den Drogen fanden die Polizisten dort auch eine Nummerntafel, die von einem Radarfahrzeug der Stadt Braunau gestohlen worden war. Beide Beschuldigten sind geständig. Sie werden angezeigt





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drogenhandel Polizei Ungarn Braunau Mattighofen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hella von Sinnen über ihre Alkohol-VergangenheitDie TV-Legende spricht offen über ihren jahrzehntelangen Alkoholkonsum und die Schattenseiten, die damit einhergingen.

Read more »

Jugendliche in Wien überfallen MinderjährigeDie Wiener Polizei hat 14 Jugendliche festgenommen, die serienweise Überfälle auf Minderjährige begangen haben sollen.

Read more »

Mann schießt in die Luft und verletzt Freundin - Polizei hält ihn festEin Mann, der bereits amtsbekannt ist, hat in Oberwart eine Pistole gezückt und in die Luft geschossen. Dabei verletzte er auch seine Freundin. Die Polizei konnte ihn später auf offener Straße aufspüren und stellen. Der Mann ist wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt.

Read more »