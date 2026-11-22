Die polnische Staatsanwaltschaft identifiziert drei russische Flugobjekte als CH-101-Marschflugkörper. Nato-Generalsekretär Mark Rutte garantiert Schutz und kündigt Dringlichkeitssitzung an.

Die polnische Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass bei einem der in Polen abgestürzten militärischen Flugobjekte tatsächlich ein russischer Marschflugkörper vom Typ CH-101 gefunden wurde. Ein Sprecher der zuständigen Ermittler gab am Samstag in Lublin bekannt, dass an der Absturzstelle in Nowy Lipowiec Antriebs- und Steuerungselemente geborgen wurden. Selbst der Produktionsort der Rakete lässt sich laut den Behörden noch eindeutig erkennen.

Identifikation der russischen Rakete CH-101

Laut den Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich um eine reguläre Rakete, die im vierten Quartal dieses Jahres in Russland hergestellt wurde. Am Freitag hatten die polnischen Regierungsangaben gemeldet, dass drei russische Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und im Südosten des EU- und Nato-Landes abgestürzt waren. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz präzisierte, dass es sich in zwei Fällen wahrscheinlich um Marschflugkörper und in einem weiteren Fall um eine Drohne handelte. Bei den Abstürzen wurden keine Personen verletzt.

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Mark Rutte garantiert Nato-Schutz für Polen

Nato-Generalsekretär Mark Rutte beschwor während eines Besuchs in Warschau am Samstag die volle Bündnistreue des Westbündnisses. Er versicherte deutlich, dass die Nato jeden Zentimeter polnischen Territoriums verteidigen werde. Der Nato-Chef bezeichnete die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Flugobjekte als einen gefährlichen Vorfall. Die Angelegenheit wird am kommenden Montag in Brüssel in einer Sitzung des Nordatlantikrates erörtert, der das wichtigste politische Entscheidungsgremium der Organisation darstellt.

Donald Tusk warf Moskau gezielte Provokation vor

Der polnische Regierungschef Donald Tusk warf der Regierung in Moskau eine gezielte Provokation während einer laufenden westlichen Militärübung vor. In Polen findet gerade das erste Manöver der sogenannten Koalition der Willigen statt, an dem 2.800 Soldaten aus elf Ländern teilnehmen. Diese Übung soll testen, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann. Sie läuft bis zum 22. November und wird von Großbritannien und Frankreich geleitet.

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ISW analysiert Zusammenhang mit Koalitionsmanöver

Auch die Experten des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) ziehen in einer Analyse eine direkte Verbindung zu dem Manöver. Das ISW geht davon aus, dass der Kreml diese Luftraumverletzungen zeitgleich mit einer laufenden Militärübung der Koalition der Willigen in Nowa Deba in Polen durchgeführt hat. Ziel sei es, die Unterstützung der Koalition der Willigen für die Ukraine zu beeinträchtigen und gleichzeitig die Reaktionen der Nato zu testen.

Weitere Ermittlungen und politische Konsultationen

In dem Ort Nowy Lipowiec, der rund 60 Kilometer von Polens Grenze zur Ukraine entfernt liegt, seien die Untersuchungen zur Bergung der Trümmer mittlerweile abgeschlossen. An den beiden anderen Absturzstellen werden die Ermittlungen noch fortgesetzt. Dem polnischen Rundfunk zufolge wird Polens Vize-Verteidigungsminister Pawel Zalewski an der Sitzung des Nordatlantikrates teilnehmen. Die Verhandlungen in Brüssel sollen als reguläre Konsultationen unter Verbündeten durchgeführt werden, um die weitere strategische Ausrichtung im Angesicht dieser Sicherheitsverstöße zu klären.