Polizei bei Tuningtreffen in Kärnten: Technische Umbauten unter Dringlichkeit, teils illegal

Sehr vielTechnische Umbauten standen gestern beim Treffen der Tuningszene in Kärnten im Vordergrund, einschließlich illegaler Spoiler- und Co., was auch die Polizei interessiert hat. Diese "Pflege" ist jedoch nicht nur in der Anschaffung teuer, sondern auch Tage später.

Technische Umbauten standen zum Tuningtreffen in Kärnten im Rampenlicht, und zwar nicht nur bei den Auto fans, sondern auch bei der Polizei . Die teils illegale Spoiler-Anbrachte und Co. bringen nicht nur in der Anschaffung einiges, sondern auch Tage später.

Einige Autofahrer mussten solche Erfahrungen machen. Tiefergelegtes Fahrwerk, Spoiler, Verbreiterungen - Begriffe, die die Herzen von Tuningfans höherschlagen lassen. Vorneeksichtliche "Verschönerungen" gab es gestern auf dem Treffen der Tuningszene viele. Diese "Pflege" wurde auch sorgfältig von der Kärntner Exekutive unter die Lupe genommen.

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