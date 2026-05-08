Eine Studie zeigt, dass die parteipolitische Besetzung von Posten in der österreichischen Verwaltung noch immer weit verbreitet ist. Experten diskutieren die Motive und Folgen dieses Systems sowie mögliche Lösungsansätze.

Jahrzehntelang war ein geschobener Posten in der Verwaltung Teil des österreich ischen Lokalkolorits. In Teilen hat dieses System bis heute überlebt, sagt der Politik wissenschafter. Politik erinnen und Politik er, die heute noch aktiv sind, seien in einer Zeit sozialisiert worden, als Interventionen – etwa für Wohnung oder Job – zum alltäglichen Handwerkszeug gehörten.

Die Folgen haben wir bis heute. Ennser-Jedenastik veröffentlichte eine aufsehenerregende Studie zum Thema Postenbesetzungen bei Managern im staatsnahen Bereich. Bis 2019 sehe man gut, dass immer, wenn eine Partei in Regierungsfunktionen kommt, auch der Anteil an Jobs für Menschen aus dieser Partei steigt, sagt Thür. Wenn die Partei in die Opposition kommt, sinke der Anteil wieder.

Ich habe keinen Anhaltspunkt dafür, dass sich daran grob etwas geändert hätte, antwortet Ennser-Jedenastik auf Thürs Frage hin. In Parteien mit weniger Mitgliedern sei vielleicht die Nachfrage nach solchen Besetzungen geringer, aber im Großen und Ganzen ist dieses Bild wohl ähnlich wie vor zehn oder 20 Jahren. Auf die Frage, was sich eine Partei von einer Postenbesetzung erwarte, nennt der Politikwissenschafter zwei Motive: ein Steuerungsmotiv und ein Belohnungsmotiv. Das Steuerungsmotiv ist normalerweise, weil man in der Institution etwas erreichen will.

In manchen Bereichen sei das bis zu einem gewissen Grad vielleicht sogar legitim, sagt Ennser-Jedenastik. Es sind ja oft Regierungspolitiker, die ein demokratisches Mandat haben. Da kann man darüber diskutieren, ob das okay ist, wenn sie auch in nachgeordneten Behörden einen gewissen Einfluss spürbar machen können. Das Problem dabei sei, dass manchmal die Qualifikation dem parteipolitischen Kriterium untergeordnet werde.

Um das zu verhindern, brauche es eine Öffnung für die Personalkommissionen im Bundesdienst für externe Personen. Oft reichen eine oder zwei Personen, um das Ganze in eine regelkonforme Bahn zu lenken





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Postenvergabe Parteipolitik Österreich Staatsverwaltung Qualifikation

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