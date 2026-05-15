Politische Gesellschaft beim Eurovision Song Contest in Wien

Ein detaillierter Blick auf die Präsenz und die unterschiedlichen Reaktionen der österreichischen Regierungsmitglieder und Parteivertreter beim diesjährigen ESC-Finale.

Das diesjährige Finale des Eurovision Song Contest in der Wien er Stadthalle zieht nicht nur Musikliebhaber aus aller Welt an, sondern wird auch zu einem zentralen Treffpunkt für die österreich ische politische Elite.

Die Begeisterung über das glitzernde Event ist in den verschiedenen Lagern der Bundesregierung und der Opposition deutlich spürbar, wenngleich die Art und Weise der Teilnahme stark variiert. In den vorderen Reihen der Zuschauer werden prominente Gesichter wie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger von den Neos sowie Vizekanzler Andreas Babler von der SPÖ zu finden sein. Auch der ehemalige Grüne-Chef Werner Kogler lässt es sich nicht nehmen, die Atmosphäre des Wettbewerbs hautnah vor Ort mitzuerleben.

Die Präsenz dieser Politiker unterstreicht die Bedeutung des ESC als kulturelles Aushängeschild, das weit über den rein musikalischen Wettbewerb hinausgeht und Österreich auf einer internationalen Bühne präsentiert. Innerhalb der ÖVP zeigt sich ein geteiltes Bild der Teilnahme. Während Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner die Veranstaltung persönlich in der Stadthalle besucht, verfolgt Bundeskanzler Christian Stocker das Geschehen aus der Distanz über einen Bildschirm.

Interessanterweise war die ÖVP kurzzeitig in einer Zwickmühle zwischen offiziellen Terminen und dem Musikfestival, da einige Vertreter planten, das Finale via Livestream aus einem Energieministerrat in Zypern zu verfolgen. Eine besondere Rolle nimmt Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein. Er hat seine Begeisterung über die Ausrichtung des Wettbewerbs in Österreich bereits mehrfach öffentlich geäußert.

Der Staatsoberhaupt hatte bereits bei der offiziellen Bühneneröffnung Ende April teilgenommen und zuvor die sogenannten ESC-Allstars in der Hofburg empfangen, womit er dem Event eine besondere staatliche Würdigung verlieh. Neben den offiziellen Plätzen in der Halle gibt es eine Vielzahl an alternativen Wegen, wie die Politik das Finale verfolgt. Besonders die SPÖ und die Grünen setzen auf gemeinschaftliche Erlebnisse.

Sozialministerin Korinna Schumann wird den Abend im Rahmen einer Watchparty verbringen, die gemeinsam von den SPÖ-Frauen und der LGBTIQ+-Teilorganisation Soho organisiert wurde. Mario Lindner, der Chef der Soho, verbindet diesen kulturellen Höhepunkt zudem mit gesellschaftspolitischem Engagement, indem er an der Prideparade teilnimmt, die in diesem Jahr erstmals auch in Wels stattfindet. Auch die Neos organisieren eine eigene Veranstaltung, bei der unter anderem der Europaabgeordneter Helmut Brandstätter anwesend sein wird. Die Grünen hingegen setzen auf die Nähe zu den Bürgern.

Klubobfrau Leonore Gewessler und Sigrid Maurer besuchen Public Viewings in Wien, insbesondere in der Josefstadt, um das Gemeinschaftsgefühl des Events direkt in den Bezirken zu erleben. Während ein Großteil der Politik feiert, gibt es diejenigen, für die der ESC primär eine sicherheitstechnische Herausforderung darstellt. Innenminister Gerhard Karner muss am Abend des Finales auf seine beruflichen Pflichten zurückgreifen und wird daher in der Einsatzzentrale stationiert sein.

Die Organisation eines Events dieser Größenordnung erfordert einen massiven Polizeieinsatz, um die Sicherheit der Gäste und der Bevölkerung zu gewährleisten. In ähnlicher Weise beobachtet Staatsschutzstaatssekretär Jörg Leichtfried die Situation aus einer sicherheitspolitischen Perspektive. Er plant, das Einsatzkommando vor Ort zu besuchen, wird das eigentliche Finale jedoch wahrscheinlich von zu Hause aus verfolgen, während er in engem Kontakt mit den zuständigen Sicherheitsbehörden bleibt. Nicht jeder in der Politik teilt jedoch die Euphorie.

Neben den sogenannten Couchpotatoes wie Verkehrsminister Peter Hanke oder Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig, die das Event privat verfolgen, gibt es eine fundamentale Ablehnung seitens der FPÖ. Parteichef Herbert Kickl stellte klar, dass er kein Fan des Wettbewerbs sei und ihn sich nicht ansehen werde. Aus seiner Sicht stehe die Musik seit geraumer Zeit nicht mehr im Vordergrund, sondern werde das Event zu einem schrägen gesellschaftspolitischen Spektakel verkommen.

Diese kritische Haltung wird von Generalsekretär Michael Schnedlitz geteilt, der die Abkürzung ESC mit einer herablassenden Bemerkung kommentierte und damit deutlich machte, dass die Freiheitlichen den Wettbewerb bewusst auslassen. So spiegelt die Art und Weise, wie der Song Contest verfolgt wird, einmal mehr die tiefen politischen Gräben innerhalb der österreichischen Gesellschaft wider





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