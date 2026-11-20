Maria Kalesnikawa warnt vor neuer Unterwerfung unter Russland und fordert die EU auf, diplomatische Instrumente zur Freilassung der 888 politischen Gefangenen in Belarus zu nutzen.

Maria Kalesnikawa vertritt die Interessen der belarussischen Zivilgesellschaft und mahnt ein stärkeres diplomatisches Auftreten der Europäischen Union an. Die ehemalige Politikerin war von 2020 bis Dezember 2025 wegen politischer Aktivität inhaftiert und fordert nun konkretes Handeln zur Lösung der Humanitätskrise. Sie verweist darauf, dass in Belarus derzeit 888 politische Gefangene in Haft sind und ihre Freilassung ein zentrales Ziel der internationalen Diplomatie bleiben muss.

Diplomatische Chancen nutzen und Sanktionen ergänzen

Die US-Regierung unterstützt den Freilassungsprozess durch ihren Sondergesandten John Coale, der einen effektiven Gesprächskanal etabliert hat. Kalesnikawa stellt jedoch klar, dass dies allein nicht ausreicht und die Europäische Union ihre eigenen politischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Instrumente konsequent einsetzen muss. In einem offenen Brief an europäische Regierungen Ende Oktober forderte sie gemeinsam mit weiteren ehemaligen Gefangenen mehr Engagement, um den Verhandlungsprozess voranzutreiben. Europa dürfe die belarussische Souveränität nicht aufgeben, sondern müsse sie aktiv stärken, anstatt den Prozess nur den Vereinigten Staaten zu überlassen.

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Strategischer Wandel in der EU-Belarus-Politik

Die bisherige europäische Politik verließ sich vor allem auf Druck und Sanktionen, wobei diplomatische Möglichkeiten zu wenig genutzt wurden. Wie Kalesnikawa ausführt, sind Sanktionen ein wichtiges Instrument, bilden aber keine umfassende Strategie. Die jüngeren Freilassungen, die über die USA vermittelt wurden, zeigen beispielhaft, was durch direkte diplomatische Bemühungen erreicht werden kann. Die Zahlen verdeutlichen die Entwicklung: Vor einem Jahr gab es 1300 politische Gefangene, aktuell sind es knapp 900. Diese Reduktion ist ein wichtiger Schritt, darf jedoch nicht dazu führen, dass das Ende der Repressionen vorgetäuscht wird.

Pragmatische Strategie gegen neue Inhaftierungen

Die größte Gefahr besteht darin, dass die Gefangenen als Druckmittel für Lukašenko dienen, der durch willkürliche neue Inhaftierungen Zugeständnisse vom Westen erpressen könnte. Daher ist eine pragmatische Strategie im Eigeninteresse aller Beteiligten notwendig. Die Europäische Union sollte überprüfen, ob die Repressionen tatsächlich abgenommen haben, und auf dieser Grundlage ins Gespräch mit dem belarussischen Regierungschef treten. Entscheidend ist nicht nur die Freilassung, sondern auch, dass keine neuen politischen Gefangenen hinzukommen. Die Repressionsmaschine stoppt nicht von einem Tag auf den anderen, weshalb eine sorgfältige Beobachtung und Anpassung der Maßnahmen erforderlich ist.

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Wirtschaftliche und kulturelle Präsenz Europas stärken

Belarus hat sich seit 2020 zunehmend in die Abhängigkeit von Russland manövriert, was als Preis für Lukašenkos Machterhalt zu sehen ist. Kalesnikawa warnt davor, die neun Millionen belarussischen Bürger Russland preiszugeben. Ein praktisches Hindernis ist derzeit der schwere Zugang zu Schengen-Visums, da Personal in den europäischen Botschaften reduziert wurde. Ausnahmeregelungen sind jedoch politisch schwer durchzusetzen. Es bedarf einer strategischen Entscheidung, wie Europa mit begrenzten Kapazitäten umgeht, um weiterhin präsent zu sein. Vor 2020 war Europa durch kulturellen und wirtschaftlichen Austausch stark in Belarus präsent, eine Situation, die es wiederherzustellen gilt.

Protest gegen russische Propaganda und Kriegseinbindung

Die Militäroppropaganda in Belarus nimmt zu und wird bereits in der Kindheit vermittelt, wodurch die kulturelle Verbindung zu Europa schwächer wird. Die belarussische Gesellschaft lehnt einen Krieg ab, doch die langfristigen Auswirkungen auf die junge Generation bleiben abzuwarten. Für die Ukraine, Polen, Lettland, Litauen und die gesamte Europäische Union ist es entscheidend, dass Belarus seine Souveränität bewahrt. Nur durch eine konsequente Unterstützung der belarussischen Zivilgesellschaft und diplomatische Druckausübung kann verhindert werden, dass Russland den kulturellen und politischen Einfluss in Minsk vollständig übernimmt.