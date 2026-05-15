Politische Auseinandersetzung um die Entbürokratisierung in Österreich: FPÖ kritisiert Staatssekretär Schellhorn

In einem harten Schlagabtausch wirft die FPÖ dem Staatssekretär Sepp Schellhorn vor, die versprochenen Verwaltungsvereinfachungen nicht zeitnah umgesetzt zu haben.

In der aktuellen politischen Landschaft Österreich s ist die Debatte über die Effizienz der staatlichen Verwaltung zu einem zentralen Streitpunkt zwischen der Regierung und der Opposition geworden.

Im Zentrum des Geschehens steht das Bestreben, den sogenannten Bürokratie-Dschungel zu lichten und die Verwaltung durch gezielte Deregulierungsmaßnahmen zu verschlanken. Diese Aufgabe wurde maßgeblich dem Staatssekretär Sepp Schellhorn von den Neos übertragen, der bereits in der Vergangenheit zahlreiche Versprechen zur Reduzierung unnötiger bürokratischer Hürden abgegeben hatte. Die Freiheitlichen, vertreten durch die FPÖ, haben nun eine umfassende Serie von Anfragen an sämtliche Ministerien gerichtet, um den tatsächlichen Fortschritt dieser angekündigten Maßnahmen zu prüfen. Unter dem Titel 'Wo bleiben die angekündigten Deregulierungsmaßnahmen?

' versuchten die Blauen, die Diskrepanz zwischen den politischen Ankündigungen und der realen Umsetzung in den Ministerien offenzulegen. Die Auswertung der eingegangenen Antworten zeichnet ein Bild, das die FPÖ als katastrophales Scheitern bewertet. Von den ursprünglich 160 angekündigten Vorhaben wurden im Dezember 113 offiziell beschlossen. Doch die tatsächliche Umsetzung scheint weit hinter den Erwartungen zurückzubleiben.

Während die FPÖ behauptet, dass in allen Ministerien zusammen lediglich neun dieser Maßnahmen tatsächlich in Kraft getreten sind, korrigiert das Büro von Staatssekretär Schellhorn diese Zahl auf insgesamt 14. Ein Großteil der Vorhaben, etwa 88 Projekte, wird derzeit als 'in Umsetzung' geführt. Dies bedeutet in der Verwaltungssprache, dass sich die Maßnahmen in den finalen legistischen Prozessen befinden, also noch durch die rechtlichen und formalen Instanzen der zuständigen Ministerien wandern.

Für den Parteigeneral der FPÖ, Michael Schnedlitz, ist diese Argumentation nicht akzeptabel. Er bezeichnet die aktuelle Bilanz als ein Zeugnis des Versagens und macht Schellhorn persönlich für die ausbleibenden Erfolge verantwortlich. Ein weiterer kritischer Punkt in der Argumentation der FPÖ ist die Art und Weise der bisherigen Erfolge. Die Blauen werfen der Regierung vor, dass viele der wenigen implementierten Maßnahmen lediglich eine digitale Transformation darstellen und keine echte Entbürokratisierung bewirken.

Es werde lediglich die bestehende Bürokratie in den digitalen Raum verlagert, anstatt sie grundlegend abzubauen. Als Beispiele werden die Digitalisierung im Wehrdienst durch 'Bundesheer Online' oder die Streichung der Pflicht zur Angabe einer Telefaxnummer im Umweltmanagementgesetz angeführt. Aus Sicht der Opposition führen solche Maßnahmen nicht zu einer spürbaren Entlastung für Bürger und Unternehmen, sondern sind lediglich kosmetische Änderungen.

Im Gegenteil, die FPÖ behauptet sogar, dass die aktuellen Versuche der Deregulierung paradoxerweise zu noch mehr Bürokratie führen, da für die Planung dieser Maßnahmen oft neue Arbeitsgruppen und aufwendige Konsolidierungsprozesse geschaffen werden müssen, insbesondere im Sozialministerium. Auf diese scharfen Angriffe reagiert Sepp Schellhorn mit Unverständnis und einer Bitte um Realitätssinn. Er betont, dass ein über Jahrzehnte gewachsener Apparat nicht durch ein paar empörte Schreiben der Opposition über Nacht reformiert werden könne. Echte Reformpolitik erfordere Geduld, Detailarbeit und eine systematische Herangehensweise.

Schellhorn wirft der FPÖ vor, sich in einem 'sympathikotonen Dauererregungsmodus' zu befinden, anstatt konstruktive Beiträge zu leisten. Trotz des massiven Drucks und der öffentlichen Forderung von Michael Schnedlitz nach seinem Rücktritt, wobei Schnedlitz insbesondere auf das hohe Jahresgehalt von 240.000 Euro des Staatssekretärs hinweist, hält Schellhorn an seinem Kurs fest. Er kündigte an, dass ein zweites Paket zur Strukturreform, zur Entbürokratisierung und zur Prozessbeschleunigung so bald wie möglich auf den Weg gebracht werde.

Sein Ziel bleibe es, konkrete Vereinfachungen für die Menschen und die Betriebe in Österreich zu schaffen, ungeachtet des politischen Lärms im Hintergrund





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