Politikergleiche endet mit Rücktrittserklärung nach zwei Fahrtun-de: ‘Nie wieder’

Der Abgeordnete schließt einen Rücktritt aus, nachdem er zwei Mal in Trunken οδή, erwischt wurde. Er bedauert sein Fehlverhalten und versichert ein weiteres Mal kein Fehlverhalten zu wiederholen.

Obwohl es bereits das zweite Mal ist, dass der Abgeordnete betrunken mit dem Auto unterwegs erwischt wurde, schließt er einen Rücktritt aus. Der Politiker wurde laut"N´ª'ON" schwer alkoholisiert von der Polizei am Steuer ertappt.

Besonders brisant: Es ist nicht das erste Mal. Schon 2014 stieg der FPÖ-Mann, in seiner Heimatgemeinde Lichtenegg in der Buckligen Welt ebenfalls geschäftsführende Gemeinderat, stark betrunken in seinen Pkw. Damals war er noch nicht im Nationalrat, aber “Ich bin mir der Dummheit meines Fehlverhaltens vollumfänglich bewußt und ich bedauere dieses zutiefst” hält die FPÖ-Pressestelle gegenüber der"N´ª'ON" fest.

“Einfacher Fehler ist nun 12 Jahre her und es war noch vor meiner Zeit als Abgeordneter. Ein weiteres Mal wird es natürlich nie geben”





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