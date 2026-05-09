Politik im Entertainment: Was erlaubt und was verboten

Der Eurovision Song Contest ist nicht nur ein musikalischer Wettbewerb, sondern auch eine Plattform für politische und ideologische Botschaften. Die EBU, die European Broadcasting Union, die die ESC organisiert, hat klare Richtlinien, um sicherzustellen, dass der Contest frei von anstößigen Inhalten und Propaganda ist. Dabei gibt es Einschränkungen für die Sprache und die inhaltliche Ausrichtung der Beiträge.

Ob Boykott aufrufe gegen Israel , der Ausschluss Russland s oder siegreiche Anti-Kriegslieder - Politik spielt auch im Entertainment eine Rolle. Eine kleine Regelkunde vorweg: Länge r als drei Minuten darf ein Song-Contest-Beitrag nicht dauern, die Sprache des Vortrags kann hingegen frei gewählt werden.

Schon etwas strenger sind dann die inhaltlichen Vorgaben, ist Werbung doch ebenso untersagt wie anstößige, diskriminierende oder in anderer Form unangemessene Inhalte. Vor allem aber sind "politische oder ideologische Botschaften" verboten - nicht nur in den Liveshows, sondern auch in allen Proben und jeglichen mit dem ESC verbundenen Events. Dass das mal direkter, mal subtiler versucht wird zu umschiffen, zeigt ein Blick in die Vergangenheit





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurovision Song Contest EBU European Broadcasting Union Regeln Inhaltliche Vorgaben Politik Ideologische Botschaften Anstößige Inhalte Diskriminierung Freigegeben Länge Sprache Beiträge Proben Events Boykott Russland Israel Anti-Kriegslieder Regeln Kritik Imagepflege Humor Komik Russland Ukraine Verka Serduchka Andrei Danilko Dancing Lasha Tumbai Russia Goodbye Intervision

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„United By Doskozil“ - „Tagespresse“ kapert Song-Contest-WebsiteDer Eurovision Song Contest steht heuer ganz unter dem Motto „United By Doskozil“ – so steht es zumindest auf der Internetseite ...

Read more »

Sarah Engels veröffentlicht Acoustic-Version von Fire für den Eurovision Song ContestSarah Engels überrascht ihre Fans mit einer emotionalen Acoustic-Version ihres ESC-Beitrags Fire. Die ruhige Fassung wird ihren Auftritt beim Eurovision Song Contest in Wien eröffnen und zeigt eine neue Seite der Künstlerin.

Read more »

Wien ist für den Eurovision Song Contest gerüstetDie Stadt Wien hat ein gemeinsames Einsatz- und Sicherheitskonzept für den Eurovision Song Contest vorgestellt. Sanitäter, Notärzte, Polizei und Feuerwehr sind an allen Veranstaltungsorten im Einsatz, um die Sicherheit der Gäste und Künstler zu gewährleisten.

Read more »

Wegen Song Contest - Staugefahr: Diese Straßen sind gesperrtAm Sonntag sorgt Wings for Life Run sowie das Wiener Fußballderby für Sperren und Staus. Die komplette nächste Woche sind der 15. Bezirk und die ...

Read more »