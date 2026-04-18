Polit-Judo und die schwindende Möglichkeit des ORF

Eine kritische Betrachtung der politischen und medialen Auseinandersetzungen um den ORF, die sich in einer Scheinwelt der Nebensächlichkeiten verlieren, während die dringende Notwendigkeit einer echten Reform im Lärm der Debatten untergeht. Der Artikel vergleicht die Situation mit einem alten Löwen, der sich an das Verhalten von Hyänen anpasst, und analysiert die Rolle der verkommenen Kommunikationsverhältnisse in der Gesellschaft.

Die österreichische Polit- und Medien szene ist ein Schlachtfeld, das an Polit-Judo erinnert. Die Akteurinnen und Akteure scheinen darin geübt zu sein, sich gegenseitig auszumanövrieren und ihre vorhandene soziale Intelligenz und kritische Energie dafür einzusetzen, um einander Fallen zu stellen und über die eigene Klinge springen zu lassen.

Am Ende liegen oft alle am Boden, stehen wieder auf, täuschen gegenseitigen Respekt vor und suchen bereits nach der nächsten Gelegenheit, um ihren Gegner erneut zu unterlaufen. Verzeihen Sie uns bitte die Trivialisierung dieses edlen Sports, aber ein Vergleich mit Show-Wrestling erscheint treffender, da dort die Handlungen einem feststehenden Drehbuch folgen. Kayfabe, die Bezeichnung für diese im Voraus festgelegten und von allen Beteiligten geheimen Skripte, ist übrigens ein Begriff, den auch Peter Thiel gerne verwendet. Der zentrale Schauplatz dieser Auseinandersetzungen ist der ORF, das größte und mächtigste Medienunternehmen des Landes. Das im Verborgenen geschriebene Drehbuch der Machtkämpfe um diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk scheint vorzusehen, dass stets nur Nebensächlichkeiten diskutiert werden, während die eigentlichen Kernfragen unberührt und im Dunkeln bleiben. Seitdem der bisherige Generaldirektor Roland Weißmann aufgrund einer undurchsichtigen Affäre – die vielleicht gar keine sexuelle war, sondern eher ein unzeitgemäßes Machtgebaren mit fragwürdiger Rollenverteilung – gezwungen war, seinen Posten zu räumen, und nun eine beträchtliche Abfindung fordert, steht der ORF einmal mehr im Mittelpunkt einer Debatte, die aus den falschen Gründen geführt wird. Diese Diskussionen um den ORF sind, aus der Perspektive eines Veteranen vieler solcher Auseinandersetzungen und eines Publizisten, der sich seit langem mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigt, oft laut und von falschen Prämissen geleitet. Ein Satz, der die Verteidigung des ORF trotz seiner realen Mängel treffend beschreibt, lautet: Ich verteidige ihn trotz seines realen Zustands, wegen seiner Möglichkeit. Leider macht der reale Zustand des ORF diese Verteidigung mit der Zeit immer schwieriger, aber auch dringlicher. Der wahre Skandal liegt darin, dass diese Dringlichkeit in einem Meer von Scheinargumenten untergeht. Der ORF verhält sich wie ein alter, schwacher Löwe, der von Hyänen umzingelt ist. Anstatt zu brüllen oder sich angemessen zu verteidigen, versucht er, sich durch hyänenhaftes Verhalten zu schützen, in der Hoffnung, nicht gefressen, sondern für eine Hyäne gehalten zu werden und so irgendwie davonzukommen. Das grundlegende Problem ist jedoch, dass die Kommunikationslandschaft weltweit verkommen ist. Zwei Generationen wurden durch soziale Medien zu emotionsgesteuerten, desinteressierten Unterhaltungssüchtigen erzogen, anstatt zu mündigen Bürgern. Diese ständige Beschallung soll sie davon ablenken, dass die Gesellschaft immer ungerechter wird, obwohl sie dies täglich erfahren. Ihr Zorn darüber macht sie zu einem Publikum, dessen politisches Verhalten besser von rechtsextremen Angeboten und autokratischen Versprechungen befriedigt wird als von den oft als langweilig empfundenen Ideen der Demokraten. Von diesen Autokraten wenden sie sich erst dann ab, wenn deren Kleptokratie und Korruption so offensichtlich werden, dass selbst das trägste Kommunikationsopfer sie nicht mehr übersehen kann





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